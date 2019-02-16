盤點５位經典校園女神　琳賽蘿涵、希拉蕊朵芙勾起童年回憶

編輯／Ping 圖／翻攝自電影劇照

不知道大家小時後看過哪幾部美國校園喜劇片呢？雖然劇情都沒有什麼太大的差異，但卻是經典的存在呢！包括飾演女主角的演員們，也都是女神級。以下盤點五位出演經典校園劇的女星，絕對會勾起大家滿滿的回憶。

＃琳賽蘿涵（Lindsay Lohan）、瑞秋麥亞當斯（Rachel McAdams）

說到校園劇，《辣妹過招》肯定是神座！由琳賽蘿涵、瑞秋麥亞當斯等人主演，是許多人心中不可抹滅的經典，不僅劇情讓人超過癮～還能看到兩位女神大耍心機。

琳賽蘿涵應該是無人不曉的吧！從《天生一對》爆紅後，還有多部經典之作，像是《辣媽辣妹》、《瘋狂金龜車》等，不過人紅是非多，曾經因為許多負評而導致人氣下跌，漸漸消失，不過如今她逐漸擺脫負評，以健康、正面的形象重新復出，希望未來能再次看到她的作品。

在 Instagram 查看這則貼文 Lindsay Lohan（@lindsaylohan）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 27 日 上午 1:25 張貼

瑞秋麥亞當斯即使年屆40、成為人母，歲月一點都沒有在她臉上留下痕跡，之後也有演出《真愛每一天》、《奇異博士》等電影，她的美真的是讓人太羨慕了。

在 Instagram 查看這則貼文 Girls. Girls. Girls. Magazine（@girls.girls.girls.magazine）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 10 日 下午 12:36 張貼

＃艾瑪羅勃茲（Emma Roberts）

回想童年，第一次看到艾瑪羅勃茲應該就是這部《野蠻公主》了，外型亮麗，散發著超仙的氣質，之後她在多部電影裡也有相當亮眼的成績，像是《美國恐怖故事》與《玩命直播》。

在 Instagram 查看這則貼文 Emma Roberts（@emmaroberts）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 27 日 上午 10:04 張貼

＃希拉蕊朵芙（Hilary Duff）

這位絕對也是各位心中經典的女神之一，因演出《莉琪的異想世界》而走紅，她還有另外一部電影是《灰姑娘的玻璃手機》，劇情雖然與一般的美國YA劇差不多，但在當時依舊大受歡迎，之後也有跨足歌壇，擁有自己的服裝品牌。現在已經成為人母，時常會在IG上分享自己的生活，想念她的影迷們可以去追蹤。

在 Instagram 查看這則貼文 Hilary Duff（@hilaryduff）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 22 日 上午 10:47 張貼

＃亞曼達拜恩斯（Amanda Bynes）

最後一位，亞曼達拜恩斯出演過《白雪新鮮人》、《足球尤物》以及《水瓶座女孩》等大家熟知的電影，在當時可是人見人愛的甜美可人呢！可惜之後也走歪，讓不少人感嘆。

還好，回頭永遠不嫌晚，沈寂多年的她，終於重新登上美國脫口秀與雜誌，表示後悔當時的過錯，並想重新復出，讓粉絲們終於等到當年的那位水瓶座女孩回來了～

在 Instagram 查看這則貼文 Paper Magazine（@papermagazine）分享的貼文 於 PST 2018 年 11月 月 26 日 下午 1:36 張貼

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App