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「維密天使」戴的珍珠耳環太狂　跨過胸部到腰際

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陳雅韻／台北報導

日本珠寶品牌TASAKI當家創意總監Prabal Gurung，於紐約時裝周發表他的同名品牌2019年秋冬新裝，也同步曝光TASAKI Atelier系列高級珠寶，件件都是線條大膽搶眼的作品，由內衣品牌「維多利亞的秘密」當家天使女模的南非超模甘蒂絲史旺波（Candice Swanepoel）詮釋的珍珠耳環如髮辮般長至腰際，大概也只有這位火辣超模能駕馭。

▲▼ TASAKI 。（圖／翻攝IG）

▲▼ TASAKI 。（圖／翻攝IG）

▲南非超模甘蒂絲史旺波展示TASAKI Atelier系列主打的中東風耳環。（圖／翻攝angelcandices IG、TASAKI IG，以下同）

30歲的甘蒂絲史旺波是「維密天使」的熟面孔，雖育有兩子但依舊維持魔鬼身材，自創泳裝品牌TropicofC的形象照都親自上陣，日前才po出緊實翹臀的泳裝照引起網友驚嘆。設計師Prabal Gurung相中她的高人氣，邀她演繹新裝，以及TASAKI Atelier系列主打的珍珠長耳環。

▲▼ TASAKI 。（圖／翻攝IG）

▲甘蒂絲史旺波身材火辣，親自上陣拍自創泳裝品牌形象照。

此次TASAKI Atelier系列聚焦於中東主題，於誇張的弧形線條鑲嵌頂級珍珠與鑽石，充滿異國風情也展現奢華感，同台展示的超模還包括貝拉哈蒂德（Bella Hadid），以及獻出紐約時裝周處女秀的日本千金名模森星。

▲▼ TASAKI 。（圖／翻攝IG）

▲貝拉哈蒂德秀TASAKI Atelier系列珍珠鑽石耳環。

▲▼ TASAKI 。（圖／翻攝IG）

▲日本千金名模森星獻出紐約時裝周處女秀。

關鍵字：

TASAKI, Candice Swanepoel, 紐約時裝周
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