男友為何偷玩交友APP？發火前想想這5種原因

編輯／JJ 圖／翻攝自《今生是第一次》劇照

只要男生們被女友發現偷玩交友軟體，肯定是會討一陣挨罵，還要大吵一架，嚴重的還會就此分手，雖然大家都知道有女友了還去玩交友軟體是不對的事情，但是為什麼有些男生還是會犯呢？的確他們做錯了事，必須受到應得的懲罰，但是女孩們在責罵的時候，有沒有想過會是出自什麼原因呢？

＃對新鮮的事物無法抵抗

誰不喜歡新鮮的事物？交往久了有些情侶會進入倦怠期，會對現況感到有點膩，所以想要嘗試看看新鮮感，或許並沒有想要分手的意思，只是抵擋不了新鮮感的誘惑，通常是男人們偷偷玩交友軟體最普遍的原因。

＃對女友有所不滿想看看有沒有更好的

也有些男生是真的因為不滿現任女友，又還沒準備分手，所以想先看看有沒有更好的對象可以當備胎，萬一分手了還能無縫接軌，是非常無恥的心態。

＃想確定自己的魅力依然健在

就像是前面提到，有些情侶會遇到倦怠期，可能女方老是嫌東嫌西，搞的男友變得越來越沒自信，懷疑自己是不是真的像女友說的這麼差，整天面對一個不欣賞自己的女人，索性就去玩交友APP，討些稱讚，讓自己知道原來魅力還是健在的。

＃需要陌生人諮詢

尤其是對於情侶之間交友圈重疊甚多的人，彼此更不用說能隱瞞什麼秘密了，所有事情都逃不過眾人的口舌，這種時候兩人之間若是發生了感情問題，可能就不會找尋身邊的朋友幫助，而是希望尋求陌生人的意見，不過要是想找個傾訴的對象，到交友軟體上找也是頗令人匪夷所思的。

＃只是想撩撩妹，確定不放感情

很多男生還會很自信的說自己絕對不會放感情，只不過是想跟別人聊聊天，沒有什麼特別的原因，反正在手機上聊聊，也不會約見面，很放鬆，就當是交個網友，就算只是聊個兩三句，以後再也不會在線上碰到，也不會覺得難過或不自在。

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