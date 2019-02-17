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「工作倦怠」比薪水低更厭世　找回熱情的3方法

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▲▼觸及真心。（圖／翻攝觸及真心tvN官網）

▲一成不變的工作內容，讓放完年假的人立刻電力0％，厭世指數200%。（圖／示意圖／翻攝觸及真心tvN官網）

編輯／Rose

剛剛休完9天年假，開工立馬Blue，厭世情緒揮不去，或許你是「工作倦怠」了！面對每天海量的工作，重複性高的工作內容，不作改變，難免覺得無聊，對工作提不起勁。

由大陸知名綜藝節目《奇葩說》團隊執筆的《小學問》書中寫到，當上班族覺得自己的工作學不到東西，只在低水平不斷重複，沒有上升空間時，無關薪資問題，看不到希望時，就已經墜入「高頻重複工作」惡夢。

▲▼觸及真心。（圖／翻攝觸及真心tvN官網）

▲高頻重複工作是工作倦怠的主要原因。（圖／示意圖／翻攝觸及真心tvN官網）

最可怕的不是薪水低的問題，「工作倦怠」才是真的大問題。面對工作倦怠，用以下3個方法能解套。如果不認真對應，只會一點一滴消耗你的工作熱情，浪費生命。

【1】缺乏成就感☞尋找適合的位置

▲▼觸及真心。（圖／翻攝觸及真心tvN官網）

▲缺乏成就感，久了對工作自然興趣缺缺、毫無幹勁。（圖／示意圖／翻攝觸及真心tvN官網）

最簡單的方法就是換個環境，找到適合自己的位置，無論是申請內調，或是換公司、換領域都可以，如果是因為懷才不遇而沒有成就感，那換工作的優先順序應考慮工作內容是否可以有更多成長空間，也有充分自主權，薪資、職位、發展性等，先排在其次順位。

如果是因為公司環境，人人都沒幹勁，導致上班時間總有馬馬虎虎的感覺，那就優先考慮新公司與新部門的氣氛、同事之間的關係、主管的領導風格等。

【2】缺乏獎勵與回報☞培養新興趣

▲▼觸及真心。（圖／翻攝觸及真心tvN官網）

▲工作上得不到獎勵與回報，如果現階段暫時無法立刻改變，能試著轉移注意力，培養其他興趣。（圖／示意圖／翻攝觸及真心tvN官網）

工作不開心，卻又無法立刻改變，那就先在工作之餘培養其他興趣，攝影、運動、旅遊、外語等，學習的過程不只會促進積極的人際關係，也會提高某些領域的自我效能，先把在工作上得不到的回報，轉移到其他領域上。

【3】缺乏認可☞差異化定位

▲▼觸及真心。（圖／翻攝觸及真心tvN官網）

▲多多學習專業知識，把自己的「差異化」做大，或許是扭轉情況的方法之一。（圖／示意圖／翻攝觸及真心tvN官網）

工作倦怠與職場人際關係、情緒性消耗都有關，這些事情說大不大，說小不小，想認真解決會給人小題大作的感覺，但完全不管又會消磨自己的工作熱誠。此時，將關注的重點從人際關係轉移到給自己充電，找到辦法認可自我，為自己找到「差異化定位」。

職場看中的還是工作經驗與執行力，知識反而不太會被強調，但如果專業知識不足，很容易發生「外行領導內行」、「工作後繼無力」的狀況，充實自己專業知識，絕對能比半瓶水的人活得更久，且專業技能是一分耕耘、一分收穫，不太可能產生挫敗感。

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▲▼觸及真心。（圖／翻攝觸及真心tvN官網）

▲有許多方法能改善「工作倦怠」，但不要忘記最重要的是能感受到自己的成長。（圖／示意圖／翻攝觸及真心tvN官網）

《小學問》總結，出現工作倦怠時，不管是離開現有工作，或是改變自己，目標都要放在增加成就感上，保持積極心態。在大原則下，可以考慮換公司、換部門、換主管、轉移興趣、自我充電等，但不要忘了「自我成長」是最重要的一件事。

關鍵字：

職場, 奇葩說, 馬東, 蔡康永, 工作倦怠
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