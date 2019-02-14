「金秘書｣朴敏英來了！粉紅西裝襯Tiffany珠寶　在台過情人節

記者陳雅韻／台北報導

韓星「金秘書｣朴敏英來了！她受珠寶品牌Tiffany & Co.之邀，今搭乘大韓航空KE 693班機抵台，準備參加明日於Tiffany台北101專門店舉辦的Tiffany True 訂情鑽戒新品發表會。她的機場時尚look很甜美，身穿粉色西裝外套搭配Tiffany耳環與手環，頻頻露出微笑向接機粉絲揮手致意。

▲朴敏英今晚第二度來台，準備明日出席Tiffany活動。（圖／品牌提供，以下同）

此行在台停留2天1夜的朴敏英，今抵台洩露她喜愛的穿搭心機，她偏愛甜美又不失俐落的風格，因此以粉色西裝外套，搭配Tiffany T Two18K白金鑲鑽手環及Tiffany T Wire Hoop 18K白金鑲鑽耳環，為整體造型注入摩登味道。

▲Tiffany T Two 18K白金鑲鑽手環192,000元、T Wire Hoop 18K白金鑲鑽耳環 203,000元。

Tiffany為迎接這位嬌客，早在朴敏英下榻的台北君悅酒店套房內備妥情人節禮物，包括內緣刻有她名字縮寫「M.Y. PARK」的新款T True寬版鏤空戒、Return To Tiffany心形銀牌泰迪熊、心型餅乾，讓在工作中度過情人節的她也能感受浪漫氣氛。

▲Tiffany送朴敏英T True寬版鏤空戒、Return To Tiffany心形銀牌泰迪熊、心型餅乾作為情人節禮物。