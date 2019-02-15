GUCCI「髒髒鞋」賣2萬8　像穿10年的舊鞋竟比新鞋貴1萬

▲GUCCI最新力作「髒球鞋」，比小白鞋價格更高。（圖／翻攝粉絲專頁、官網）



記者張妤瑄／台北報導

GUCCI又有最新力作，新推出的「髒球鞋」，看起來就像是一般人鞋櫃中穿了10年的老鞋，髒掉的小白鞋成了精品新鮮貨，還要價不菲，一雙髒球鞋要價破新台幣2萬7,000元，等同職場菜鳥的月薪，甚至還更高，GUCCI又一次讓人咋舌。

▲早春系列中推出古董感的髒球鞋。（圖／翻攝粉絲專頁）



GUCCI出品的髒球鞋，自2019早春系列開始出現，刻意弄髒的處理是想呈現「古董感」，以70年代的球鞋為靈感，鞋身有透氣孔，並用經典的紅綠織帶點綴，一看就知道來頭。也一次推出多款配色，早春用男鞋打頭陣，從春夏形象廣告中能發現，女鞋也將迅速跟進。

▲春夏系列廣告中，女鞋也出現「髒球鞋」。（圖／品牌提供）



相似設計的有已經推出好幾季的Ace球鞋，紅綠織帶的全白經典Ace，一雙要價不到2萬元，塗髒後價碼反而狂升1萬元。這下子，入手小白鞋的人不用刻意維持「乾淨潔白」，髒髒的才是最新時尚，懶得維持潔白的人，更是特別適合入手髒球鞋，根本是另類福音。

▲「髒球鞋」前後左右都髒髒的，看起來像鞋櫃裡穿了多年、愛不釋腳的那雙鞋。（圖／翻攝官網）



▲相似的小白鞋，價格可親一些。（圖／翻攝官網）



另外，除了基本款的運動鞋也推出髒髒款，老爹鞋也有，售價約新台幣2萬5,000元，選擇也多。

▲老爹鞋也有髒感。（圖／翻攝官網）



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其實「髒球鞋」出現在時尚圈也不是新鮮事，2000年成立的義大利鞋履品牌Golden Goose Deluxe Brand，就靠「髒髒鞋」走天下，連天后蔡依林都是粉絲呢！

▲蔡依林是義大利髒髒鞋的粉絲。（圖／翻攝蔡依林微博）