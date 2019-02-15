京站史上最大「女鞋特賣」2折起　千雙鞋1張紙鈔帶回家

▲京站舉辦該店史上最大女鞋特賣，規模達上萬雙，Nami&yami 動物造型休閒鞋，原價2,680元，特價790元，限量20雙。（圖／京站提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

位於台北超站商圈的京站時尚廣場，從明（2／16）起至3／6舉辦史上最大規模的「女鞋特賣會」，初估有超過萬雙鞋的規模進行出清，包括運動鞋、休閒鞋、短筒靴、低跟鞋、造型便鞋、尖頭鞋等多種款式，最低2折起優惠，約有上千雙鞋特價後不到1,000元，就能讓民眾輕鬆帶回家。

▲Playboy 史迪奇休閒鞋，原價1,480元，特價690元，限量50雙。

近年百貨女鞋銷量低迷，位於台北車站旁的京站時尚廣場，也將進行開幕10年來最大規模春季改裝，包含B1、2F的女鞋區和飾品區，以及B3F的美食街，並針對女鞋推出史上最大的「改裝出清特賣」。

▲Avivi 釦飾短筒靴，原價2,980元，特價800元，限量30雙。

品牌包括TAS、PLAYBOY、Avivi等25家少淑女為主的廠商，鞋款也相當多樣，包括上班的辦公鞋、跟鞋，以及平時外出的平底鞋、休閒鞋款，還有運動時的運動鞋等均有，如原價4,180元的da0108經典蝴蝶結跟鞋，特價僅800元，約打1.9折；Nami&yami 動物造型休閒鞋原價2680元，特價790元就能帶回家。

▲da0108經典蝴蝶結跟鞋，原價4,180元，特價800元，限量20雙。

京站表示，在場也額外加碼舉辦「仙杜瑞拉滿額贈特企」，購買指定品牌女鞋當日消費滿2,000元，即可兌換價值490元的BANILA CO親肌光保濕噴霧，限量100瓶。