fb ig video ETtoday search mobile

京站史上最大「女鞋特賣」2折起　千雙鞋1張紙鈔帶回家

> >

▲京站舉辦該店史上最大女鞋特賣，規模達上萬雙。（圖／京站提供）

▲京站舉辦該店史上最大女鞋特賣，規模達上萬雙，Nami&yami 動物造型休閒鞋，原價2,680元，特價790元，限量20雙。（圖／京站提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

位於台北超站商圈的京站時尚廣場，從明（2／16）起至3／6舉辦史上最大規模的「女鞋特賣會」，初估有超過萬雙鞋的規模進行出清，包括運動鞋、休閒鞋、短筒靴、低跟鞋、造型便鞋、尖頭鞋等多種款式，最低2折起優惠，約有上千雙鞋特價後不到1,000元，就能讓民眾輕鬆帶回家。

▲京站舉辦該店史上最大女鞋特賣，規模達上萬雙。（圖／京站提供）

▲Playboy 史迪奇休閒鞋，原價1,480元，特價690元，限量50雙。

近年百貨女鞋銷量低迷，位於台北車站旁的京站時尚廣場，也將進行開幕10年來最大規模春季改裝，包含B1、2F的女鞋區和飾品區，以及B3F的美食街，並針對女鞋推出史上最大的「改裝出清特賣」。

▲京站舉辦該店史上最大女鞋特賣，規模達上萬雙。（圖／京站提供）

▲Avivi 釦飾短筒靴，原價2,980元，特價800元，限量30雙。

品牌包括TAS、PLAYBOY、Avivi等25家少淑女為主的廠商，鞋款也相當多樣，包括上班的辦公鞋、跟鞋，以及平時外出的平底鞋、休閒鞋款，還有運動時的運動鞋等均有，如原價4,180元的da0108經典蝴蝶結跟鞋，特價僅800元，約打1.9折；Nami&yami 動物造型休閒鞋原價2680元，特價790元就能帶回家。

▲京站舉辦該店史上最大女鞋特賣，規模達上萬雙。（圖／京站提供）

▲da0108經典蝴蝶結跟鞋，原價4,180元，特價800元，限量20雙。

京站表示，在場也額外加碼舉辦「仙杜瑞拉滿額贈特企」，購買指定品牌女鞋當日消費滿2,000元，即可兌換價值490元的BANILA CO親肌光保濕噴霧，限量100瓶。

關鍵字：

京站, 京站時尚廣場, 北車, 特賣, 女鞋, 改裝
fashion.net

熱門文章

SIHH 2019／卡地亞奢華「鑽石流沙豹」　650顆美鑽閃爆全場

星・上妝／初老別怕！學宋慧喬「梅花養膚」　肌膚亮到發光

賈靜雯靠10萬行頭「回春」　單飛紐約過情人節

依生日選命定款！Jo Malone推限量誕生石「瓶蓋」

情人節禮物看這裡！　害羞的人送「愛心包」說愛剛剛好

紐約時裝周／趙又廷逆生長飛出國坐鎮BOSS秀

紐約時裝周／3.1 Phillip Lim打開酷女孩衣櫃　「工裝白線」塑個性

吉吉哈蒂德「中二感穿搭」　白襪配白鞋竟時尚破表

班尼開錶／20萬「最貴星辰錶」長這樣　戴上秒變帥氣總裁

美到像鑽石般的唇膏　買一支就能救救北極熊

ET Fashion

推薦閱讀

飯店床尾「長布」3大隱藏功能　9成台灣人都不知道

台中貴婦才是真天龍！全台最賺錢百貨在這　一天吸金5千萬

曾開出兩次共7.6億元頭獎！超旺「百貨彩券行」　內行人才知

朋友中有人在暗戀你嗎？　讓你突然「清醒」的單身測驗 每天都運動，體重卻都沒降？5個瘦身小地雷一定要避開 南韓男生票選「最愛女生穿搭」TOP5　男女美感真的差好大！ 職場老鳥專用！面試當下「說自己有多好」已過時　5種方法讓你跳槽成功 《哆啦A夢》百寶袋、記憶吐司變超萌肩背包　走在街上好吸睛 2019最容易閃婚的星座Top 5 ！牡羊不衝動就空等、巨蟹穩定就嫁了 年後減肥片！10萬人氣正妹教練親授「瘦身3招」　輕鬆找回S曲線

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面