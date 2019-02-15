香奈兒找人魚公主打排球　清涼沙灘超夢幻



▲香奈兒在台發表2019春夏系列。（影／記者張妤瑄攝）



記者張妤瑄／台北報導

香奈兒（CHANEL）在台發表2019春夏系列女裝，服裝與配件細節上度假氣息滿點，貝殼造型的晚宴包、沙灘球造型包、藤編復古化妝箱、藤編棒球帽等，樣樣都是豔陽天出遊海邊的必備配件。

▲貝殼包、粉色交織斜紋軟呢珍珠提把鍊帶包、藤編帽、藤編復古化妝箱等，都是海邊出遊必備時尚行頭。（圖／品牌提供）



回憶起創意總監卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）去年（2018）10月將巴黎大皇宮改造成夢幻沙灘的畫面，陽光、沙灘、蔚藍大海，青春的氣息讓這一季的香奈兒充滿活潑愉快的氛圍。卡爾用俯瞰沙灘的畫面，創作出本季重要的遮陽傘印花，並將夏日度假的人們轉換成斜紋軟呢的刺繡圖案。

▲遮陽傘印花是春夏重點圖騰。（圖／品牌提供）



陽光黃、金沙色、米色、粉色、藍色、薄荷色，交織成清涼的夏日篇章，仔細看斜紋軟呢套裝上的細節，貝殼鈕釦扣緊主題，讓人會心一笑；珍珠串鏈上則點綴海龜裝飾，也是呼應主題的設計；刷色丹寧長褲，本身就有夏日氣息，但走近看，釦子上的愛心圖案，根本就是青春男女在沙灘上作畫的情景。

在 Instagram 查看這則貼文 ET FASHION（@et.fashion）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 13 日 下午 11:44 張貼

卡爾塑造的香奈兒沙灘，近距離欣賞，魔鬼全藏在細節裡。

服裝上，經典外套採用全新輪廓，寬肩、喇叭袖搭配側邊開衩的及膝裙，造型更年輕有型。另外，以80年代的復古造型為基礎，男孩風外套搭配單車褲，泳裝或緊身Legging，在夏日沙灘邊重新回憶經典優雅的模樣。

▲80年代的復古造型，寬大的外搭配上緊身內著，讓在海邊優走的香奈兒女人有百看不厭的優雅餘韻。（圖／品牌提供）



大行其道的Logo風，則用90年代流行的大Logo表現，許多設計都以2段式標語如「CHA」、「NEL」來表現，如短版的襯衫口袋、耳環、皮革手環等都是如此。

▲CHANEL的Logo被拆解，設計成許多不對稱的單品。（圖／品牌提供）



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不能錯過的吸睛包款還有「雙肩包」，像穿上另一件衣服般，穿起兩個大包，讓它們同時斜背橫跨身側，打造更豐富的服裝層次。整個系列都能看到卡爾要女人盡情玩，享受度假的歡樂心情。

▲雙肩包是春夏重點配件。（圖／品牌提供）