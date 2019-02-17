MCM空中探險遇見浪漫彩虹　彩色鑽石紋配鉚釘太生火



▲MCM在台舉辦2019春夏系列新品預覽。（圖／記者張妤瑄攝）



記者張妤瑄／台北報導

時尚品牌MCM去年（2018）首度在義大利佛羅倫斯男裝周（PITTI UOMO）舉辦時裝周，以德文空氣Luft為主題，以飛行為靈感，結合跳傘、太空探險等空中運動等天馬行空的想像，重新詮釋MCM別與以往的風格，相較過去活力許多。

▲MCM於2018年發表時裝周處女秀，以Luft「空氣」為靈感設計春夏系列。（圖／品牌提供）



2019春夏系列男女裝大秀，服裝上有許多空氣感的輪廓，跳傘輕盈的尼龍面料、安全帽、安全綁帶與釦環等元素，全都延伸到包款上的細節，比如說Jemison Visetos系列就融入織帶、安全鎖釦的元素，在經典的Berlin小箱包上呈現，與過去的經典造型相比，多了活潑的運動氛圍。

▲跳傘運動的安全扣環元素融入包款設計，Jemison系列干邑色箱型包（NT$38,500元）、Raymonde系列雙前袋中型黑色後背包（NT$38,500元）。（圖／品牌提供）



遨遊天際的想像，讓春夏系列有許多明亮的自然色，天空色、太陽黃、夕陽橘等，並以此延伸到經典的Visetos印花，經典的干邑色系刷上彩色光譜，並點綴了細小鉚釘，活潑個性又有新意。另外，還有白色Visetos印花，將經典的黑色Logo換上白色，與夏日將至的輕盈氣息很合拍。





▲Stark彩虹鑽石印花迷你白色後背包（NT$34,500元）、彩虹鑽石印花相機包（NT$19,500元）、Fursten系列白色Visetos腰包（NT$16,000元）、Stark白色Visetos天藍色後背包（NT$27,000元）。（圖／品牌提供）



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旅行是MCM重要的品牌靈魂，本季在包款設計上也融入行李掛牌、託運標籤等細節，創意的設計讓MCM的招牌Logo多了許多變化，更潮更街頭。

▲飛航標籤大型干邑色後背包，售價NT$40,000元。（圖／品牌提供）

