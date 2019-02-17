fb ig video ETtoday search mobile

MCM空中探險遇見浪漫彩虹　彩色鑽石紋配鉚釘太生火

> >


▲MCM在台舉辦2019春夏系列新品預覽。（圖／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

時尚品牌MCM去年（2018）首度在義大利佛羅倫斯男裝周（PITTI UOMO）舉辦時裝周，以德文空氣Luft為主題，以飛行為靈感，結合跳傘、太空探險等空中運動等天馬行空的想像，重新詮釋MCM別與以往的風格，相較過去活力許多。

▲PITTI UOMO男裝周／MCM 2019春夏系列。（圖／MCM提供）

▲MCM於2018年發表時裝周處女秀，以Luft「空氣」為靈感設計春夏系列。（圖／品牌提供）

2019春夏系列男女裝大秀，服裝上有許多空氣感的輪廓，跳傘輕盈的尼龍面料、安全帽、安全綁帶與釦環等元素，全都延伸到包款上的細節，比如說Jemison Visetos系列就融入織帶、安全鎖釦的元素，在經典的Berlin小箱包上呈現，與過去的經典造型相比，多了活潑的運動氛圍。

▲MCM 2019春夏系列。（圖／MCM提供） ▲MCM 2019春夏系列。（圖／MCM提供）

▲MCM 2019春夏系列。（圖／MCM提供）

▲跳傘運動的安全扣環元素融入包款設計，Jemison系列干邑色箱型包（NT$38,500元）、Raymonde系列雙前袋中型黑色後背包（NT$38,500元）。（圖／品牌提供）

遨遊天際的想像，讓春夏系列有許多明亮的自然色，天空色、太陽黃、夕陽橘等，並以此延伸到經典的Visetos印花，經典的干邑色系刷上彩色光譜，並點綴了細小鉚釘，活潑個性又有新意。另外，還有白色Visetos印花，將經典的黑色Logo換上白色，與夏日將至的輕盈氣息很合拍。

▲MCM 2019春夏系列。（圖／MCM提供） ▲MCM 2019春夏系列。（圖／MCM提供）

▲MCM 2019春夏系列。（圖／MCM提供） ▲MCM 2019春夏系列。（圖／MCM提供）

▲Stark彩虹鑽石印花迷你白色後背包（NT$34,500元）、彩虹鑽石印花相機包（NT$19,500元）、Fursten系列白色Visetos腰包（NT$16,000元）、Stark白色Visetos天藍色後背包（NT$27,000元）。（圖／品牌提供）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

旅行是MCM重要的品牌靈魂，本季在包款設計上也融入行李掛牌、託運標籤等細節，創意的設計讓MCM的招牌Logo多了許多變化，更潮更街頭。

▲MCM 2019春夏系列。（圖／MCM提供）

▲飛航標籤大型干邑色後背包，售價NT$40,000元。（圖／品牌提供）

關鍵字：

MCM, SS19, 2019春夏, 男裝, 女裝, , 配件
fashion.net

熱門文章

SIHH 2019／卡地亞奢華「鑽石流沙豹」　650顆美鑽閃爆全場

星・上妝／初老別怕！學宋慧喬「梅花養膚」　肌膚亮到發光

賈靜雯靠10萬行頭「回春」　單飛紐約過情人節

依生日選命定款！Jo Malone推限量誕生石「瓶蓋」

情人節禮物看這裡！　害羞的人送「愛心包」說愛剛剛好

紐約時裝周／趙又廷逆生長飛出國坐鎮BOSS秀

紐約時裝周／3.1 Phillip Lim打開酷女孩衣櫃　「工裝白線」塑個性

吉吉哈蒂德「中二感穿搭」　白襪配白鞋竟時尚破表

班尼開錶／20萬「最貴星辰錶」長這樣　戴上秒變帥氣總裁

美到像鑽石般的唇膏　買一支就能救救北極熊

ET Fashion

推薦閱讀

蔡瑞雪狂鏟9公斤　無私公開30秒運動「隨時隨地都能瘦」

這些農曆生日月份自帶財運！正月天生王者、五月大老闆命格

誰比金牛座更會理財？　一輩子不缺錢星座TOP 5

自己的財運自己招！168元硬幣用「雨水洗淨」能變發財金 錢包選對顏色能旺財！用錯快換掉　擺脫月光 Jennie單穿香奈兒針織衫耍辣　「只扣兩顆釦子」曬螞蟻腰 獨自吃苦寵女友的星座男　水瓶今年可以直接嫁了～ 日本名醫狂鏟15公斤　秘密是午餐「吃優格」　 ZARA爆紅790元小豬包補貨啦！　這次可別再搶輸 孫芸芸背心也「不穿好」　肩帶滑落曬豹紋泳裝太噴火

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面