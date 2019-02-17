穿・著物／KENZO召喚「鳳凰」玩時尚　中西合璧耍潮



▲KENZO 2019春夏系列新裝，圖騰有三大重點，分別為鳳凰、波卡圓點、玫瑰花。（影／記者張妤瑄攝）



記者張妤瑄／台北報導

法國時尚品牌KENZO在台舉辦春夏系列發表，融入婚禮、慶典的主題表現歡樂氣氛，創意總監Humberto Leon、Carol Lim用中國吉祥動物「鳳凰」、浪漫婚禮元素打造潮流感印花，交織大量鮮豔色彩，瘋狂的玩一回，中西合璧、現代古典一起耍潮。

▲鳳凰印花是春夏系列重點。（圖／品牌提供）



由日本設計師高田賢三創立的KENZO，一直以來都擅長文化融合的設計風格，玩得巧妙，讓東西方消費者都有感，特色十足。2019春夏系列中從婚禮賀卡找到靈感，象徵圓滿的「圓形」圖案以不同色塊的方式玩拼接，與浪漫婚禮中會出現的玫瑰花圖案，一同營造夏日氣氛。

▲象徵圓滿的圓形、浪漫婚禮花卉玫瑰，也是本季重要圖案。（圖／品牌提供）



仲夏主題自然運運高彩度的色系，酸性黃、深藍、紫紅、粉紅、天空藍等，混搭出活力模樣。女裝用了旗袍元素、荷葉邊等細節，呈現古典浪漫的景致；男裝則著重剪裁與比例，並加入許多放大Logo、大量色塊拼接呈現街頭潮男風格，帶點運動感的服裝，是本季重點。

▲中西合璧的運動潮流風格，一直都是KENZO招牌。（圖／品牌提供）



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配件部分用了許多清透的面料，透明的PVC材質，印花提袋、橡膠果凍涼鞋、橡膠厚底鞋等，全都是涼快夏日必備配件。

▲透明手提袋（NT$6,800）、運動鞋（NT$18,800）、帆布鞋（NT$9,800）。（圖／品牌提供）