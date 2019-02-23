JK羅琳：哈利跟妙麗才是天生一對！但在感情中，快樂比適合更重要

▲J.K.羅琳：哈利才最適合妙麗！在感情中，快樂遠比適合重要。（圖／翻攝自IG「@harrypotterfilm」）

編輯／Ping 圖／翻攝自IG「@harrypotterfilm」、Harry Potter電影官方粉絲團

雖然《哈利波特》結局早在幾年前就完播，不過身為哈迷的一員，對於哈利、榮恩和妙麗三人之間的感情狀況還是放不下心。其實，從很久以前就有兩派人馬分別支持「哈妙配」與「榮妙配」，至今仍是網上討論的話題之一。而最近，J.K.羅琳在訪問中也表達了自己對此的看法。

▲大家是哪一派呢？「哈妙配」還是「榮妙配」。（圖／翻攝自IG「@harrypotterfilm」）

J.K.羅琳在訪問時表示，當初沒有將哈利與妙麗配成對，對她來說是一個遺憾，認為哈利才是最適合妙麗的人選，不過最後還是因為自己私心而朝向「榮妙配」。

▲J.K.羅琳表示哈利才是最適合妙麗的人選。（圖／翻攝自IG「@harrypotterfilm」）

還記得在《哈利波特》電影中，當他們遇到危險之際，哈利與妙麗總是非常有默契，可以在同時想到好點子，並且猜出對方下一步的行動；相較於榮恩的少根筋與衝動，哈利的冷靜與智慧，在個性上也正好與妙麗相配。

▲相較於榮恩的少根筋與衝動，哈利的冷靜與智慧與妙麗更相配。（圖／翻攝自IG「@harrypotterfilm」）

在三人習題中，總是會有一位非常適合自己的靈魂伴侶，但結局卻是與另一位度過一生。「適不適合」或許是擇偶標準，但真正能讓自己感到快樂，其實遠比一切來的重要。而且，畢竟我們都是以觀眾角度來看《哈利波特》，但在書裡的世界，榮恩即使在某些方面不如哈利優秀，但他的幽默與溫暖或許才是融化妙麗的關鍵。

▲但或許是因為榮恩的溫暖與幽默，才是感動妙麗的關鍵。（圖／翻攝自Harry Potter電影官方粉絲團）

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