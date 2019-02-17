倫敦／黃薇大玩不對稱、幾何拼接　完美詮釋「夢遊少年」

▲JAMIE WEI HUANG 2019秋冬系列，讓人眼睛一亮。（圖／翻攝自品牌IG、nowfashion.com）

記者曾怡嘉、林明瑋 / 綜合報導

學生時代，總是回憶中的美好時光，旅英設計師黃薇的同名品牌JAMIE WEI HUANG在倫敦時裝周發表2019秋冬系列，以「夢遊少年Roaming Boy」為主題，運用不對襯剪裁、幾何拼接，講述著長大前、在學校裡不知天高地厚、沒有社會框架的日子，跟著黃薇設計的服裝，好像就會掉進過往的鮮明記憶。

JAMIE WEI HUANG去年9月首度登上倫敦時裝周官方日程，堪稱台灣之光，再度上秀，整體更趨成熟，以刻著時間、地點的黃色鉛筆做為秀票，就能嗅出回憶過往的端倪，場地選在倫敦Garden Museum花園博物館，木製長凳、放在椅子上的測驗卷，都營造出更多年少時的氣氛。

台灣獨立樂團「無妄合作社」的創作歌曲《夢遊少年》，是2019秋冬系列的概念發想，無論男女裝，輪廓都放大，寬鬆的毛衣、寬鬆的褲管、拖長的外套，連圍巾也很大條，不對稱剪裁降低了厚重感，讓格紋裙、針織外套，都顯得有趣，羽絨衣不能少，色塊拼接展現青春樣貌。

藍、白、紅是主要色調，冷天裹緊緊是必然，但不一定要深沈，更何況是還沒被世俗規範的青澀日子，還不懂黯淡，也不管阻礙，要用最大的力量，一路往前衝。

《夢遊少年》

作詞：無妄合作社 作曲：無妄合作社

一個人在彎曲的小路

找尋他們說的仙境

半夢半醒 我也不清楚原因

總之 我全身無力

祂突然出現在我面前

有一道光它好刺眼

花笑得齜牙裂嘴有眼睛在追

發現 我原地轉圈

祂突然出現在我面前

有一道光它好刺眼

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App