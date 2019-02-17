fb ig video ETtoday search mobile

倫敦／黃薇大玩不對稱、幾何拼接　完美詮釋「夢遊少年」

> >

▲▼倫敦黃薇夢遊少年。（圖／翻攝自品牌IG、nowfashion.com）

▲JAMIE WEI HUANG 2019秋冬系列，讓人眼睛一亮。（圖／翻攝自品牌IG、nowfashion.com）

記者曾怡嘉、林明瑋 / 綜合報導

學生時代，總是回憶中的美好時光，旅英設計師黃薇的同名品牌JAMIE WEI HUANG在倫敦時裝周發表2019秋冬系列，以「夢遊少年Roaming Boy」為主題，運用不對襯剪裁、幾何拼接，講述著長大前、在學校裡不知天高地厚、沒有社會框架的日子，跟著黃薇設計的服裝，好像就會掉進過往的鮮明記憶。

▲▼倫敦黃薇夢遊少年。（圖／翻攝自品牌IG、nowfashion.com）

JAMIE WEI HUANG去年9月首度登上倫敦時裝周官方日程，堪稱台灣之光，再度上秀，整體更趨成熟，以刻著時間、地點的黃色鉛筆做為秀票，就能嗅出回憶過往的端倪，場地選在倫敦Garden Museum花園博物館，木製長凳、放在椅子上的測驗卷，都營造出更多年少時的氣氛。

▲▼倫敦黃薇夢遊少年。（圖／翻攝自品牌IG、nowfashion.com）

▲▼倫敦黃薇夢遊少年。（圖／翻攝自品牌IG、nowfashion.com）

台灣獨立樂團「無妄合作社」的創作歌曲《夢遊少年》，是2019秋冬系列的概念發想，無論男女裝，輪廓都放大，寬鬆的毛衣、寬鬆的褲管、拖長的外套，連圍巾也很大條，不對稱剪裁降低了厚重感，讓格紋裙、針織外套，都顯得有趣，羽絨衣不能少，色塊拼接展現青春樣貌。

▲▼倫敦黃薇夢遊少年。（圖／翻攝自品牌IG、nowfashion.com）

藍、白、紅是主要色調，冷天裹緊緊是必然，但不一定要深沈，更何況是還沒被世俗規範的青澀日子，還不懂黯淡，也不管阻礙，要用最大的力量，一路往前衝。

《夢遊少年》
作詞：無妄合作社    作曲：無妄合作社

一個人在彎曲的小路
找尋他們說的仙境
半夢半醒 我也不清楚原因
總之 我全身無力

祂突然出現在我面前
有一道光它好刺眼
花笑得齜牙裂嘴有眼睛在追
發現 我原地轉圈

祂突然出現在我面前
有一道光它好刺眼

▲▼倫敦黃薇夢遊少年。（圖／翻攝自品牌IG、nowfashion.com）

▲▼倫敦黃薇夢遊少年。（圖／翻攝自品牌IG、nowfashion.com）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

黃薇, 倫敦時裝周, 時裝周, AW19, 2019
fashion.net

熱門文章

SIHH 2019／卡地亞奢華「鑽石流沙豹」　650顆美鑽閃爆全場

星・上妝／初老別怕！學宋慧喬「梅花養膚」　肌膚亮到發光

賈靜雯靠10萬行頭「回春」　單飛紐約過情人節

依生日選命定款！Jo Malone推限量誕生石「瓶蓋」

情人節禮物看這裡！　害羞的人送「愛心包」說愛剛剛好

紐約時裝周／趙又廷逆生長飛出國坐鎮BOSS秀

紐約時裝周／3.1 Phillip Lim打開酷女孩衣櫃　「工裝白線」塑個性

吉吉哈蒂德「中二感穿搭」　白襪配白鞋竟時尚破表

班尼開錶／20萬「最貴星辰錶」長這樣　戴上秒變帥氣總裁

美到像鑽石般的唇膏　買一支就能救救北極熊

ET Fashion

推薦閱讀

天生「不喜歡社交」的星座TOP 3　聚會有他，代表把你當朋友！

Dara曾瘦到39公斤　健身菜單公開，在家也能輕鬆減肥

奧斯塔羅12星座一周運勢0218-0224　巨蟹中樂透機率高、魔羯感情升溫

「牙膏界愛馬仕」Marvis好市多有賣！兩條529元還送牙刷　網：想囤貨 3款女生最喜歡的男生髮型　跟著剪就能變天菜 4款IG網紅曝光率最高的鞋款　還沒入手的快趁打折季衝吧！ 超神準分析！唇膏用成什麼形狀可以看個性　快來看看妳是哪一型 話中帶刺討厭鬼　用「優雅應對術」來反擊　讓你更堅強 陳庭妮詮釋《比悲傷》攝影師　從膽怯到勇敢靠每天揹著一台厚重相機 韓妞狂推5支「血色」唇膏　莓果紫調超襯膚色又顯白！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面