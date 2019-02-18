「穩定交往中」更要注意　這7件小事會讓另一半感到心碎

編輯／JJ 圖／翻攝自Unsplash

在一起許久的情侶，偶爾還是有因為一些對方的小舉動、一些話而感到心碎的時刻，這種時候總是會特別想念單身的時光，說來也讓單身的人多了一點慰藉，這些小地方給對方帶來的傷害，一點一滴累積下來，也是會變成大問題的，所以平常要記得不要忽略了對方了感受，而讓對方失望了喔～

＃不說早安晚安



情侶們起床互道早安，睡前也是要親吻說晚安，即使不住在一起也要透過訊息甜蜜的問候，感情好的情侶們都是這樣子的，這種感覺就像是生活的開始就想到對方，入睡前腦子裡也想著對方，如果老是忘記說早安晚安，你的伴侶怎麼會知道你起床沒？睡了沒？到最後就會變成一整天都不聯絡。

＃遇見朋友突然鬆手

這種情況很常出現在剛在一起的情侶身上，因為周遭的人都還不一定知道你們的關係，所以手牽手走在路上突然遇到熟人的時候，就會下意識的鬆開手，但是這個小小舉動是會讓女孩們瞬間心碎的。

＃「就只會哭」、「哭夠了沒」

吵架時女孩們免不了會哭，但是撇開是誰的錯，男生是不可以罵哭泣的女生的，再生氣也要試著安慰，不要為了顧面子裝高冷，別以為女孩們真的可以控制自己要不要哭，會流淚當然是因為難過，如果再給她火上加油，就不算是男人了。

＃原本要約會，吵架就把妳丟車站

有時約好要見面，卻在約會前大吵一架，女友都已經到了車站了，卻執意不來接她，讓女友孤伶伶在車站等，這種行為真的很過份。

＃「都在一起這麼久了～」、「都老夫老妻了～」

雖然交往很久的情侶總是愛這麼說，不過這些話並不是神麼時候都適合的，每年該過的節日還是要慶祝一下，不是什麼東西都用「都老夫老妻了～」來打發掉。

＃恩恩喔喔

很多女孩們喜歡和男友談論生活瑣事，抱怨、分享都好，即便是一些雞毛蒜皮的小事，女孩們也希望得到一點回應，如果一直「恩恩、喔喔」的，誰還會想繼續聊天相處？

＃有計劃都不先說

雖然說情侶之間並不是什麼事都要一起做，但也不能什麼事都不互相討論就私自決定，如果男生們總是自己安排行程，有和兄弟的旅遊計劃、想換工作的計劃、想買車的計劃，都不跟女友討論先斬後奏，這樣會讓女孩們覺得你的計劃裡沒有她的存在、未來也沒有。

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