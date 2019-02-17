這瓶最潮！Off-White設計師聯名「彩虹礦泉水」背後理念超勵志

編輯／Ann 圖／翻攝自IG@evianwater

提到礦泉水，法國品牌Evian你或許不陌生，不過你一定從未想過水能夠和潮流扯上關係。現在Off-White主理人Virgil Abloh偏偏打破常規，讓這瓶礦泉水「Soma Bottle」經過加持，一躍成為潮人街拍必備品，想買還得不到。

其實礦泉水品牌Evian和潮牌聯名不是第一次，所以此次攜手Virgil Abloh的合作，不僅在外型上做出突破，更標榜「持續創新設計」，在環保層面上，使用可多次使用的 Evian 水瓶，添加了硅樹脂瓶套，極具科技感和時尚。

Off-White主理人Virgil Abloh一出手，「Soma Bottle」的外型當然具有可看性，以標語上的文字作為出發點， “RAINBOW INSIDE” ，一滴水能夠折射出彩虹，仿佛不再是礦泉水，而是充滿希望以及彩虹的潮物。

不同於一般造型，Soma Bottle選擇了金色瓶蓋，白色的簡約瓶身上，使用不同的彩虹配色，打造出亮麗文字，尺寸也比以往大了一倍。Soma Bottle目前還未開賣，據說有關係才能拿到。連短暫在紐約時裝周上露面，也引起了廣大討論。相信這瓶礦泉水，會和設計理念一樣，綻放出不用的顏色。

在 Instagram 查看這則貼文 evian（@evianwater）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 8 日 上午 8:41 張貼

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