懂・時尚／IG讓他遇貴人！Marc Jacobs竟借「店面」給日本設計師辦秀

▲日本設計師Tomo Koizumi（中）在2019秋冬紐約時裝周爆紅。

記者林明瑋 / 綜合報導 圖 / 翻攝Tomo Koizumi官網、IG

Tomo Koizumi，何許人也？若說他是剛落幕的2019秋冬紐約時裝周中，最受寵愛和矚目的設計師，是不是一頭霧水？Tomo Koizumi是日本人，秋冬系列中一大坨一大坨的蓬裙、鮮豔色調，令人驚嘆，他拜IG所賜受到各方貴人的鼎力相助的歷程，更令人驚嘆，Marc Jacobs甚至借出位於麥迪遜大道的專門店讓他辦秀。

▲Tomo Koizumi在MARC JACOBS麥迪遜大道的專門店辦秀。

因為IG造就成名，指的並非秀後轉傳，而是Tomo Koizumi會得到在紐約發表2019秋冬系列的機會，乃是因為不管是你我或設計師們，都一天到晚在滑IG。

話說《Love Magazine》雜誌創辦人Katie Grand，某天不經意地發現好友、英國設計師Giles Deacon在追蹤Tomo Koizumi，於是滑了進去，沒想到驚為天人，深深著迷，於是Katie力邀Tomo Koizumi到紐約辦秀，當時距離只有短短1個月的時間，如此倉促要搞訂場地、模特兒、妝髮……，沒靠點力量哪行。

▲Tomo Koizumi打包出發紐約時裝周，準備人生中第一場國際大秀。

Katie Grand憑著在江湖的地位，讓一切轟轟烈烈，她把Tomo Koizumi推薦給另一好友Marc Jacobs，同時找來彩妝大師Pat McGrath、髮型界天王Guido Palau相助，加上貝拉哈蒂德（Bella Hadid）、Emily Ratajkowski、Taylor Hill等超模走秀，這番陣仗通常只有一線精品能端得出來，Tomo Koizumi卻是初次與紐約見面就到位，一夕爆紅。

▲超模貝拉哈蒂德為Tomo Koizumi走秀。（圖／CFP）



▲《冰與火之歌：權力遊戲》中的女巨人「布蕾妮」Gwendoline Christie走秀。

Marc Jacobs出借了位於麥迪遜大道的專門店，讓Tomo Koizumi順利辦秀，秀後Marc在IG上大讚：「謝謝你，Tomo Koizumi，為Marc Jacobs店帶來才華、色彩和歡樂，並把你的作品分享給全世界，謝謝你。」

▲Tomo Koizumi登上WWD等媒體報導，相當風光。



▲2019秋冬在紐約時裝周發表的系列，加入自由女神。

Tomo Koizumi當然很有能耐，才會受到如此青睞。2019秋冬系列用紗質荷葉製造出又大又蓬的洋裝、裙子，極度誇張且充滿力量，立體感與層次都相當豐沛完整，他曾透露一件作品需耗時超過72小時製作，而這些看似甜美又充滿活力的設計，其中一個靈感竟來自日本喪禮花圈，通常視為禁忌，在Tomo Koizumi眼中，只是另一種創意的延伸。

▲女神卡卡曾穿Tomo Koizumi的設計。

他在就讀千葉大學的時候，創立了同名品牌，作品很有「戲味」也充滿張力，早期作品能嗅到「動漫感」，早在紐約大鳴大放之前，已經有許多明星捧場，包括女神卡卡（Lady Gaga），也為廣告設計過服裝，港星張敬軒、王菀之曾在演唱會上穿過，Tomo Koizumi的才氣與名聲，其實早已默默累積，只是遇上絕佳的機運，在紐約爆發。

服裝設計這件事，需要靠太多元素才能成功，Tomo Koizumi算是另類傳奇，又或者證明了在IG、臉書攻佔的世界裡，哪有什麼不可能的？

▲Tomo Koizumie早期的作品。

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