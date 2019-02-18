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7歲哈珀短髮曝光超萌！貝克漢大膽讓女兒和時尚惡魔撞鮑伯頭

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▲▼ Beckham 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲貝克漢女兒小七與時尚惡魔撞鮑伯頭髮型，他嘴甜評兩位都很正。（圖／翻攝David Beckham IG、Wintourworld IG）

記者陳雅韻／台北報導

「貝嫂｣維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）2019秋冬時裝大秀於倫敦時間周日登場，貝克漢照例帶領四個兒女在場邊看秀以示支持，但這回他的調皮性格表露無遺，他在IG限時動態po出女兒「小七｣哈珀（Harper Seven Beckham）與「時尚惡魔｣安娜溫圖（Anna Wintour）的背影，寫下「Who wore it better？Both amazing｣，讓都頂著鮑伯頭髮型的兩人，成為場邊討論度最高的花絮。

▲▼ Victoria Beckham。（圖／IG）

▲小七（左）與「時尚惡魔｣安娜溫圖一少一老撞髮型，形成有趣畫面。（圖／翻攝Wintourworld IG）

貝克漢的小女兒小七堪稱最強星二代，不僅在家受寵，從小時尚穿搭也被媒體封為小童時尚偶像，連剪去一頭長髮，貝嫂都開IG直播。此次出席貝嫂同名品牌秋冬大秀，是她剪髮後首度公開亮相，遮眉毛的鮑伯頭髮型被時尚圈盛讚時髦極了，而她恰好與以鮑伯頭髮型著稱的安娜溫圖並肩而坐，讓貝克漢忍不住記錄這一老一少撞髮型的有趣畫面，不過他兩邊都不得罪，不忘註記兩位小姐都很正。▲▼ Victoria Beckham。（圖／IG）

▲貝克漢與四個子女捧老婆的大秀，長子布魯克林（左一）帶模特兒女友Hana Cross（左二）亮相。（圖／翻攝romeobeckham IG）

目光回歸貝嫂大秀，她將主題訂為「摩登女性符碼｣，勾勒她心中端莊正式但絕不呆版的女性輪廓，因此推出高領衫、寬管褲、中長裙子或洋裝、氣勢十足但有女人味的西裝外套，而用色上也較過去大膽明亮，口紅般的紅、藍綠色、淡紫色等貫穿其中，她自信表示：「都是女性立刻可穿上的設計。｣

▲▼ Victoria Beckham。（圖／IG）

▲▼ Victoria Beckham。（圖／IG）

▲Victoria Beckham 2019秋冬新裝色彩更明亮。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

關鍵字：

維多利亞貝克漢, 貝克漢, Victoria Beckham, 小七, 時尚惡魔
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