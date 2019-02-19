時尚風水師親授！六大生肖豬年運勢Ｘ招桃花穿搭

豬年到了！是時候該除舊迎新，買幾件新衣服迎接新年的到來！想要過個好運暢旺的豬年，COSMO 特別找來香港知名的時尚風水師 Thierry Chow（周亦彤） 大談 12 生肖的豬年運勢與時尚技巧，快看以下開運穿搭提案為你指點迷津！

屬馬的豬年運勢



屬馬朋友今年運勢非常好，事業上有貴人相助，讓你事半功倍創下一番好成績。愛情運方面，也會感到特別甜蜜幸福。今年適合學習新事物，可以報名課程自我提升一下。

開運穿搭TIPS：屬馬朋友可以多穿銀色單品，若覺得太誇張，選一個銀色錢包或包包、飾品等隨身配件也可以。

Lagarde 銀色連身裙





Lucent 金屬托特包



D-ring 金屬長夾

屬羊的豬年運勢



屬羊朋友今年運氣不差，事業上有好消息，去年的努力是有回報的。感情運方面喜事連連，好好把握與珍惜。

開運穿搭TIPS：想催旺運氣的話就多穿米白、白色的衣服，新年買褲子就選一條簡約米白寬褲吧！

Essentiel Antwerp Sadsongs wide leg pants





JOYCE 羊毛長罩衫

GG Marmont 圓型斜背包

屬猴的豬年運勢



屬猴的朋友今年受到犯太歲影響，工作健康感情運較多波折。工作方面，容易與上司、同事不和，注意勿衝動行事。感情方面也易情緒波動，與另一半易有磨擦。

開運穿搭TIPS：想減輕負面影響，可以挑選紫色鞋款或紫色包包搭配衣服來改善心情和氣場。

x Dr. Martens 馬汀靴

Daytona DMX 復古運動鞋

弧形露跟淺口鞋

屬雞的豬年運勢



屬雞朋友今年受到驛馬星影響，工作忙碌要東奔西跑，會比較辛苦，因此努力工作之外也要懂得放鬆。感情方面受工作影響，與另一半多爭吵，難免心情煩躁。

開運穿搭TIPS：多選紅色包包、行李箱、錢包等出遊或是上班搭配，改善整體運勢。

Knight 25 皮革斜背包





Wool 紅色大衣

鞋帶式束口水桶包

屬狗的豬年運勢



屬狗朋友去年犯本命太歲，今年負能量未完全消失，正能量會慢慢回歸，要耐心等待。工作、愛情運都比去年理想，工作上加倍努力就有好成績。

開運穿搭TIPS：想提升正能量，可以多穿黃色衣服或配飾。

Arianna 荷葉邊喇叭長裙

領口繫帶罩衫式毛衣

Gate 斜背包 LOEWE

屬豬的豬年運勢



屬豬的朋友今年犯本命太歲，運勢反覆不定，工作健康感情運也一般般。想沖喜一下，旅行或者結婚都有助減輕負能量。

開運穿搭TIPS：屬豬的朋友要穿得有活力、精神一點，可選一些亮橘色的大衣、鞋款包包來改善氣場。

One Fine Day 橘色印花洋裝

The Tag 27 托特包

Bevy 斜背腰包

文／柯夢波丹 圖／GETTY

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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