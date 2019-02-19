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小豬羅志祥的夢幻收藏！光是Supreme x LV 聯名就要400萬元

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編輯／Duke　圖／翻攝自IG@showlo

如果是平常有在玩潮流的人，應該都會想要有一間房間，裡頭放的全部都是收藏品，而演藝圈有名的收藏家「小豬」羅志祥，就有這麼一間房間，裡面都是些稀有、限量的收藏，接下來就帶大家看看小豬到底收藏了些什麼。

▲羅志祥的收藏。（圖／翻攝自IG@showlo）

1.Nike X Off-White

在今年正式劃下句點的聯名系列，自然也在小豬的收藏裡，從照片上可以看到，第一波發售的鞋款幾乎都有，而且還用RIMOWA X Off-White的透明行李箱，曬出兩雙昂貴的Jordan 1，看了真讓人羨慕。

▲羅志祥的收藏。（圖／翻攝自IG@showlo）▲羅志祥收藏。（圖／翻攝自IG@showlo）

2.Supreme X LV

2017年最火紅話題的聯名系列，誰都沒有想到一個潮牌可以跟LV這種等級的精品聯名，其中，小豬更是曬出兩樣神物，Supreme X LV的箱子跟滑板，這兩樣的發售價格就高達台幣4,110,000元，更不用說炒賣後的價格到底有多天價了。

▲羅志祥的收藏。（圖／翻攝自IG@showlo）

3.BE@RBRICK

這個由赤司龍彥（Akashi Tatsuhiko）所主理的玩具品牌，在世界各地大受歡迎，而小豬也收藏了多隻BE@RBRICK的款式，最厲害的就是這隻Chanel，據說是非賣品，只送給老佛爺（Karl Lagerfeld）的朋友或Chanel的VIP，放到市場販售的話，想必會是以天價售出吧。

▲羅志祥的收藏。（圖／翻攝自IG@showlo）▲羅志祥的收藏。（圖／翻攝自IG@showlo）

4.KAWS

這幾年紅透半邊天的KAWS，先跟UNIQLO合作推出系列產品，又跟Jordan合作推出鞋款，而小豬也收藏了許多KAWS的產品，包括眾多公仔與鞋款，真的相當驚人。

▲羅志祥的收藏。（圖／翻攝自IG@showlo）

5.Supreme彈珠台

Supreme在2018年推出的彈珠台，可說是驚為天人，光售價就要台幣350,000元，而且只生產200台，扣掉公關品與親友團，實際在市面發行的只有30台左右，不過，因體積過大運送不易，加上炒賣價的影響，要購入沒有台幣2,000,000元，還買不到，其中，小豬也有收藏一台，好想問小豬到底什麼限量的收藏是他沒有的。

▲羅志祥的收藏。（圖／翻攝自IG@showlo）

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關鍵字：

小豬, 羅志祥, Supreme, LV, KAWS, Off-White
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