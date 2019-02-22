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南韓大創「櫻花季限定」超夢幻！花瓣耳飾、粉紅手拿杯少女心爆發

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編輯／Ann 圖／翻攝自IG@daiso_designlab

少女們最期盼的櫻花季即將來臨，南韓大創也搶推一系列粉色限定商品，包括餐具、杯子、飾品等，女孩們看到絕對失心瘋。不過這些物超所值的小物，全部包下來也不為過！

▲南韓大創。（圖／翻攝自南韓大創IG）

首先登場就就是大創最知名的文具系列了，以櫻花的淡粉色為主打，包括春季書法套裝、彈簧金屬圓珠筆、春珠花金屬書籤、櫻花紙膠帶等，學生族千萬別錯過，這些可愛實用的粉色小物。

▲南韓大創。（圖／翻攝自南韓大創IG）

▲南韓大創。（圖／翻攝自南韓大創IG）

緊接著的餐具組依舊失心瘋呢~大創推出了野餐系列的一次性組合，以及環保餐具，讓你在春天野餐或是外出的同時，都能被櫻花包圍。

▲南韓大創。（圖／翻攝自南韓大創IG）

▲南韓大創。（圖／翻攝自南韓大創IG）

此次大創櫻花系列的重頭戲莫過於保溫杯了，一眼望去有多重造型以及不同容量的款式，滿足粉絲們的不同需求。拿出手簡直詢問度滿分，上頭的櫻花搭配簡潔的白粉底色，實在太懂少女心了。

▲南韓大創。（圖／翻攝自南韓大創IG）

▲南韓大創。（圖／翻攝自南韓大創IG）

▲南韓大創。（圖／翻攝自南韓大創IG）

櫻花融入飾品之後同樣迷人，不論是手鏈、耳環、項鏈都採用細緻的流線造型，溫柔呈現少女情懷，散落下的花瓣搭配玫瑰金以及銀白色更顯美麗，少女們千萬別錯過。

▲南韓大創。（圖／翻攝自南韓大創IG）

▲南韓大創。（圖／翻攝自南韓大創IG）

▲南韓大創。（圖／翻攝自南韓大創IG）

3C族看過來，此次櫻花系列還推出手機殼、保護線、滑鼠墊等實用商品，不論是上班或是外出，都能秀出少女粉，特別是手機殼上飄動的亮片，就好像櫻花正在落下，美到令人窒息。感興趣的朋友去南韓大創時，別忘了好好掃貨一番！

▲南韓大創。（圖／翻攝自南韓大創IG）

▲南韓大創。（圖／翻攝自南韓大創IG）

▲南韓大創。（圖／翻攝自南韓大創IG）

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關鍵字：

南韓, 大創, 商品, 櫻花, 粉色, 限定, 必買
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