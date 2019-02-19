倫敦／超模吉吉哈蒂德「處女秀」助攻　Burberry經典、潮味分頭走

▲設計師Riccardo Tisci的第二場大秀，獲得一面倒好評。

記者曾怡嘉 / 台北報導 圖 /翻攝自instagram@riccardotisci17、品牌提供

換設計師總是讓一個品牌被重新檢視，BURBERRY正面臨著這樣的議題，在倫敦時裝周發表的2019秋冬系列，是Riccardo Tisci入主的第二場秀，人人搬椅子等著看會端出什麼菜色，他決定以「Tempest暴風雨」為題，結合街頭潮流與英倫經典，讓百年老牌有更多新意。

Riccardo Tisci在秀上說道：「我在Burberry的第一季作品，是在為品牌創造設計語彙，以新的字母與設計密碼，為Burberry帶來全新面貌。而現在我開始將這些字母聚集起來撰寫一本書，為品牌打造全新篇章。」超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）也首度為Burberry登場，成了她的「Burberry處女秀」。

大秀選在倫敦的泰特現代藝術館，Riccardo Tisci特別精心打造出兩種截然不同氛圍，一處是走傳統正式路線，在伸展台兩旁架設方正座椅，而另一處則找來百名年輕人在一旁爬上爬下，象徵著自由和包容精神，兩個場景呈現出強烈對比。

他從英國充滿對比的文化和天氣裡汲取靈感，從嚴謹結構到自由反叛，將去年Burberry首秀營造出的設計線索和密碼呈現出新的面貌。分別以女孩、男孩、男士、女士四種角色呈現，品牌的經典風衣、人造皮草大衣、經典格紋布料，也在他的巧手下有了全新樣貌。

整場Burberry大秀除了被超模Gigi Hadid成功炒起話題外，更由韓國超模崔素拉揭開序幕，中國超模賀聰作為壓軸出場，新舊超模輩出，可說是劃下了完美句點。

而Riccardo Tisci也在大秀結束後，在IG發表了以下感言：「「我要把這場秀獻給今天的年輕人，讓他們有勇氣為自己的信仰吶喊，讓他們能夠用美來表達自己的聲音。我永遠感謝倫敦，它讓我打開世界，開闊心智，在我年輕時給予我自由，去探索真正的自己。」

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