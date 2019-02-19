怪褲比較時尚？Alexander wang新品「屁屁拉鍊」成功引起話題

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@alexanderwangny、Alexanderwang官網

Alexanderwang前陣子與Uniqlo的聯名引起一陣熱潮，讓Alexanderwang在時尚圈的知名度大開，簡單、大膽又很新穎是設計的特色，每每推出的新品也都受到許多關注，日前在官方IG發布了這張臀部拉鍊的牛仔褲近照，國外網友們熱議覺得不懂時尚，但是卻很有趣，紛紛標記好友們來看。

這件cult zip jean拉鍊牛仔褲要價＄295美金（約將近NT＄8,900），從正面看來是一件很正常、版型好看的淺單寧直筒褲，不過轉過來亮點在背後，有一條從褲檔直伸腰際的拉鍊，看來並不是裝飾用的，而是真的能拉下來的拉鍊，不過說實在沒什麼實用性，只是引發網友不斷想像穿著這件牛仔褲，拉鍊卻沒關會是什麼好笑的畫面。

拉鍊牛仔褲除了有出長褲款，還有下擺抽鬚的辣妹小熱褲款（約NT＄7,400），同樣從正面看來正常，轉過來有一條超長拉鍊，不過整體感覺起來比長褲稍微正常了點，麻豆穿起來很性感，不知道大家的接受度如何？

另外，還有一件更讓人無解的女裝短褲，這是讓女生穿男生的四角褲的意思？甚至連男生上廁所用的褲前的洞都有！只不過是將材質換成牛仔布料而已。

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