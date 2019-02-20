新・鮮貨／兒童房換法式新裝　麗莎和卡斯柏在床上開生日派對

▲La mode與麗莎和卡斯柏聯名床組，2月下旬即將開賣。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

新的一年來臨，想讓家中兒童房改頭換面，不用大費周章更換傢俱，只要換上新的床寢，就能改變整個氣氛，La mode寢飾與麗莎和卡斯柏再度聯名推出新款床寢，以生日派對為主題，帶出熱鬧的聚會感，而且不用辛苦的清理蛋糕碎片。

▲細部設計溫暖可愛。

La mode去年秋冬發表麗莎和卡斯柏聯名產品，以法式大片柔和風情，以及可愛卻不幼稚的療癒圖愛，受到許多民眾青睞，3款聯名設計才剛開賣就造成熱銷，還有些許缺貨狀況，今年春夏又與該品牌聯名，並提前推出產品，讓民眾能搶先購買。

▲以生日快樂作為圖案主題。

而今年適逢麗莎和卡斯柏20週年，故以「生日派對」為花色主題，採用大版面印染呈現熱鬧歡樂的氣氛，在底色方面則選擇藍與白清爽配色，避免太過繁亂，也與大部分居家佈置的主題能相互輝映，被套上及枕頭套上，還有麗莎和卡斯柏LOGO如法式緞帶般的拚接，讓整體床寢設計不單調。

▲新品上市期間加送限量帆布收納袋。

業者表示，麗莎和卡斯柏生日派對超萌聯名款，採用精梳純棉材質，原價10,960元，新上市期間除推特價5,480元之外，再送同款的限量帆布收納袋。