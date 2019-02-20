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卡爾拉格斐愛貓「發文」弔念爹地　牠和62億遺產會去哪？

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▲▼ 卡爾拉格斐 。（圖／IG）

▲卡爾拉格斐的愛貓Choupette日記網站貼出弔念文，表達對「爹地｣的思念。（圖／翻攝choupettesdiary IG與官網，以下同）

陳雅韻／綜合報導

昨於巴黎病逝的「時尚老佛爺｣卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld），終生未婚，晚年最疼愛的「一子一女｣，分別是11歲的教子Hudson Kroenig與7歲的柏曼貓Choupette，他尤其寵愛陪伴他生活的Choupette，這隻全世界最貴氣也最有名的貓咪還擁有IG帳號，並由專人管理牠的日記網站，今網站貼出署名為「爹地的頭號粉絲Choupette｣的哀弔文，願疼愛牠的「爹地｣安息。

▲▼ 卡爾拉格斐 。（圖／IG）

▲Hudson Kroenig（左）抱著Choupette，兩位是卡爾晚年最疼愛的「一子一女｣。

Choupette的日記網站由Ashley Tschudin負責管理，哀弔文以Choupette口吻謝謝卡爾帶給牠的關愛與照顧，永遠難忘曾一起的旅行、冒險與創作的美好經歷。據傳卡爾留下約2億美元（約62億元台幣），Choupette將繼承部分遺產，而牠將由誰繼續照料，目前仍未有定論。

▲▼ 卡爾拉格斐 。（圖／IG）

▲▼ 卡爾拉格斐 。（圖／IG）

▲▼ 卡爾拉格斐 。（圖／IG）

▲卡爾生前將Choupette寵上天，為牠作畫、為牠與精品玩具Steiff聯手推出玩偶。

另一位可能的遺產繼承人為卡爾的教子Hudson Kroenig，他因帥爸男模爸爸Brad Kroenig備受卡爾賞識，進而培養出家人般深厚的感情，Hudson 2歲時就登上香奈兒大秀，爾後常由卡爾牽著出場謝幕，成為時尚圈最嫩也最受寵的小男模。想必卡爾的離世對Kroenig一家打擊不小，尚未做出回應。

▲▼ 卡爾拉格斐 。（圖／IG）

▲卡爾牽著Hudson Kroenig謝幕的畫面已成追憶。

▲▼ 卡爾拉格斐 。（圖／IG）

▲Brad Kroenig（中）、長子Hudson（左）、小兒子Jameson一家與卡爾情同家人。（圖／翻攝bradkroenig IG

關鍵字：

卡爾拉格斐, Karl Lagerfeld, Hudson Kroenig, Choupette
fashion.net

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