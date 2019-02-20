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IKEA絕版品出清千項商品5折起　雙人被套組不到1千元

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▲IKEA絕版品出清 。（圖／IKEA提供）

▲IKEA絕版品出清，HÄSTFIBLA雙人被套組原價1,990元，特價999元 。（圖／IKEA提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

新年新氣象，正準備迎接氣候回暖的日子，居家風格也開始想要有新變化了嗎？IKEA從2／21至3／13期間，推出年度絕版品出清活動，從大型傢俱至居家擺設，共有破千項商品推出最低5折優惠，其中包括收納櫃、寢具、兒童用品、家飾品都有。

▲IKEA絕版品出清 。（圖／IKEA提供）

▲EKET收納櫃原價990元，特價290元。有多種色彩及不同組合。

針對即將開學、在外租屋的消費者，出清產品中也不乏熱銷的收納好物，如原價990元的EKET收納櫃，出清價只要290元，還有多種色彩以及不同組合，可以安裝在牆上或是堆疊設置，依個人需求靈活變化。其他包括RASKOG推車、GRUNDTAL轉角牆壁板架組、SKUBB收納盒6件組等收納好幫手，都只要千元以下就能買到。

▲IKEA絕版品出清 。（圖／IKEA提供）

▲SKUBB收納盒6件組，原價249元，特價149元。

另外針對不到百元的居家商品，也在絕版品出清活動中不猶豫地再折價，如原價129元的LILLABO紙牌遊戲，特價49元就能買到；顏色鮮豔的KAJUTA桌燈，原價329元，特價89元；原價59元的MÄRIT餐墊，出清特價變39元零錢價。

除了絕版品出清之外，也額外針對美食推出優惠，CHOKLAD MÖRK黑巧克力、PÅTÅR重烘濾壓咖啡、有機越橘藍莓果醬等，都有7折至7.5折的折扣，也可以趁此波一併購足。

▲IKEA絕版品出清 。（圖／IKEA提供）

▲LILLABO紙牌遊戲原價129元，特價49元。可以訓練孩子的記憶、溝通以及想像力。

關鍵字：

IKEA, 絕版品出清, 折扣, 優惠, 出清
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