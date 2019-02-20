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阿部寬來台賣冷氣　自招：年過50身體虛

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▲▼阿部寬為三菱重工空調站台 2019新品發表記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲阿部寬二度為三菱重工空調來台代言，心情不錯。（圖／記者季相儒攝）

記者蔡惠如／台北報導

越老行情越看俏的日本男星阿部寬，今（2／20）為三菱重工空調二度來台代言，一改上次全套西裝的正式裝扮，以圓領T恤搭配西裝外套的休閒風格登場，雖「自提」年紀已經超過50歲，但精神奕奕跟去年來台代言的模樣無二異，不知是否因去年受訪回答時被打斷，造成氣氛一度尷尬的小插曲，阿部寬在拍完照直接快閃，但今天看起來心情不錯。

▲▼阿部寬為三菱重工空調站台 2019新品發表記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲今年為豬年，廠商送上「金豬」討喜氣。（圖／記者季相儒攝）

主演人氣日劇《下町火箭》的男星阿部寬，去年2月為三菱重工代言來台，遇上花蓮大地震的新聞事件，當時受訪時提及此事，並表示將自掏腰包捐出1千萬元日幣，成為暖心男神，今年再度接下代言任務訪台，看來心情不錯，一開始就用中文問候「大家好」。

▲阿部寬宣布捐款1000萬日幣，幫助花蓮強震重建家園。（圖／記者蕭采薇攝）▲▼阿部寬為三菱重工空調站台 2019新品發表記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲有別於去年來台全套西裝的造型，今年則走休閒風，看起來更年輕。（圖／記者季相儒攝、資料照）

相較於去年全套西裝加上背心，以正式的風格現身，今年阿部寬走較為休閒的風格登台，黑色圓領T恤加上銀灰色西裝外套，搭配西裝褲與皮鞋，輕鬆卻不失莊重，配合超過180公分的高大身材，看起來有氣勢但親切許多。

阿部寬表示，自身相當重視睡眠品質，對於空調也很要求，年過50歲有時容易身體虛弱，一旦空氣不流通或溫度太低，就會容易不舒服，所以不僅只是溫度適中而已，空氣流動的效果也很重要，此外造型也都是他會重視的細節。

據悉阿部寬此次訪台陣仗不小，除了有專屬造型團隊為他打理門面，還有數位保鑣隨時跟隨在側，連在記者會中下台拍照時，都有保鑣在旁邊保護他的安全，頗有日本一線男星的氣勢。

三菱重工空今年首度引進商用VRF系列空調，強調0度以下或到43度的極端氣候都可使用，家用空調針對空氣淨化部分，除3層淨化濾網，另有獨家抗過敏源清淨系統，使用冷凝水與加熱方式，達到抑制塵蟎過敏原效果，預計今年第二季上市。

關鍵字：

阿部寬, 三菱重工, 空調, 冷氣, 空氣清淨
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