南韓推出小清新「Airpods專屬皮套」！9款顏色千元有找超欠買

小眾品牌設計師推出的質感包款，與知名大品牌相比，價格不僅親民許多，而且不容易跟人「撞包。」南韓皮件品牌 Proper Belongings ，走一種簡約、小清新的設計風格，就屬於相當平價有質感的好物，該品牌推出最熱銷的產品－「Airpods皮套」，在南韓相當受到年輕男女喜愛！

Proper Belongings 顧名思義，就是製作出合適的（Proper）物件（Belongings），老闆希望能夠與自己有相同喜好的大家分享自己的想法。Proper Belongings 的設計風格相當簡單，沒有過多的綴飾，呈現皮件最原始的樣子，其中最熱銷的產品就是「Airpods皮套」！

為跟Airpods乾淨的外表做搭配，皮套的外觀呈現一致的簡約感，有多種顏色供選擇，小巧可愛的外型，看完真的會想包色，替Airpods每天換不一樣的衣服！

Proper Belongings 的官網目前只有提供國內訂購下單，但是不要擔心！如果想要購買，只要寄email，寫下姓名、手機、地址以及郵遞區號（須以全英文填寫購買資訊）到官方信箱，用PayPal 付款就可以完成下單！Airpods皮套 售價韓幣32,000元（台幣約NT$879元）。

文／Harper's BAZAAR 圖／IG

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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