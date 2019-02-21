fb ig video ETtoday search mobile

南韓推出小清新「Airpods專屬皮套」！9款顏色千元有找超欠買

> >

小眾品牌設計師推出的質感包款，與知名大品牌相比，價格不僅親民許多，而且不容易跟人「撞包。」南韓皮件品牌 Proper Belongings ，走一種簡約、小清新的設計風格，就屬於相當平價有質感的好物，該品牌推出最熱銷的產品－「Airpods皮套」，在南韓相當受到年輕男女喜愛！

▲南韓品牌。（圖／翻攝自IG）

Proper Belongings 顧名思義，就是製作出合適的（Proper）物件（Belongings），老闆希望能夠與自己有相同喜好的大家分享自己的想法。Proper Belongings 的設計風格相當簡單，沒有過多的綴飾，呈現皮件最原始的樣子，其中最熱銷的產品就是「Airpods皮套」！

▲南韓品牌。（圖／翻攝自IG）

為跟Airpods乾淨的外表做搭配，皮套的外觀呈現一致的簡約感，有多種顏色供選擇，小巧可愛的外型，看完真的會想包色，替Airpods每天換不一樣的衣服！

▲南韓品牌。（圖／翻攝自IG）

Proper Belongings 的官網目前只有提供國內訂購下單，但是不要擔心！如果想要購買，只要寄email，寫下姓名、手機、地址以及郵遞區號（須以全英文填寫購買資訊）到官方信箱，用PayPal 付款就可以完成下單！Airpods皮套 售價韓幣32,000元（台幣約NT$879元）。

▲南韓品牌。（圖／翻攝自IG）

文／Harper's BAZAAR　圖／IG

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多時尚藝術資訊，盡在《Harper's BAZAAR 》
【延伸閱讀】

「奶茶色」正當紅！比小白鞋百搭、耐髒的奶茶色鞋款推薦

不只英國皇室梅根愛牌Strathberry！推薦3個萬元以下歐美「小眾設計師包款」

關鍵字：

哈潑, 南韓, 品牌, 質感, Airpods, 專屬皮套
fashion.net

熱門文章

香奈兒接班人Virginie Viard起底！老佛爺盛讚：她是我最重要的人

米蘭直擊／歐陽娜娜甜挺MONCLER　人氣不敵前Wanna One黄旼炫

米蘭直擊／蕭敬騰踩10公分高跟鞋朝聖GUCCI

卡爾拉格斐54年前為FENDI設計的FF標誌　竟是這個意思！

星・上妝／劉仁娜《觸及真心》扮萌呆女星　氣質淺眉掀話題

郭富城自曝缺點只有「4個字」　希望女兒長大這樣形容他

Lulu揪妹妹設計Swatch巨型錶　下個目標：摩托車

嬌蘭「小燈泡」粉底掀話題　網：超美柔霧光、肌膚越抹越亮

男生到東京一定要朝聖10家店！全球僅7間的Nike、Supreme原價入手

HOT・Stuff／國際潮人全鎖定ZARA白靴　千元價位變身時尚「ㄎㄚ」

ET Fashion

推薦閱讀

男友閃邊！把閨蜜看得比情人重要的星座TOP3

天生有「暴怒體質」的星座Top 5 ！牡羊太過正義、處女痛恨豬隊友

IKEA絕版品出清千項商品5折起　雙人被套組不到1千元

童年零食「健素糖」最難吃　網：冬瓜糖你忘了嗎！ 米蘭直擊／蕭敬騰踩10公分高跟鞋朝聖GUCCI　「正常運作」微怕摔 英國皇室也有工作壓力！威廉王子公開心聲：「一般人無法克服它」 卡爾拉格斐54年前為FENDI設計的FF標誌　竟是這個意思！ 艾斯招牌火焰印鞋跟！航海王聯名Skechers想包下全系列 Uniqlo新品「軍裝外套」穿起來像囚服？三招教你搭對變潮男 天生「不喜歡社交」的星座TOP 3　聚會有他，代表把你當朋友！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面