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南韓星巴克「春日黃花」系列登場！澆花茶壺、小熊掛飾有夠萌

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編輯／Ann 圖／翻攝自南韓星巴克

春季總是帶給人優雅舒適的感受，喜歡小清新風的姐妹們，此次南韓星巴克的春季新品，絕對讓你失心瘋一波。選用多種俏皮杯款，繪製上可愛小黃花，仿佛能聞到陣陣花香，簡直美到腦波弱。

▲星巴克。（圖／翻攝自南韓星巴克）

首先登場的是星巴克經典手拿杯，同樣推出大小尺寸，滿足不同需求的您。杯款部分也分為一般杯型和冷飲杯，最吸睛的莫過於小巧精緻的小黃花了，不論是掛飾造型，或是在乖乖坐在中間的黃花小熊，都好想立馬帶回家呢。

▲星巴克。（圖／翻攝自南韓星巴克）

▲星巴克。（圖／翻攝自南韓星巴克）

▲星巴克。（圖／翻攝自南韓星巴克）

▲星巴克。（圖／翻攝自南韓星巴克）

▲星巴克。（圖／翻攝自南韓星巴克）

▲星巴克。（圖／翻攝自南韓星巴克）

喜歡紫色的姐妹們千萬別錯過接下來這款，以優雅淡紫色結合小黃花，滿滿的春季氛圍，藍色杯蓋款或是保溫杯造型，都帶給粉絲不同的療癒感受。

▲星巴克。（圖／翻攝自南韓星巴克）

▲星巴克。（圖／翻攝自南韓星巴克）

▲星巴克。（圖／翻攝自南韓星巴克）

▲星巴克。（圖／翻攝自南韓星巴克）

此次春季的搶手商品就屬這款澆水壺造型，淡淡的綠色搭配兩隻小巧可愛的把手，仿佛置身在花園中一般，卻是實用的小茶壺，讓你在春季享受悠閒生活。

▲星巴克。（圖／翻攝自南韓星巴克）

▲星巴克。（圖／翻攝自南韓星巴克）

茶托馬克杯以及雙層透明杯款，也是熱賣商品之一。在享受下午茶之時，小黃花輕輕灑落在杯具上，並且以金邊勾勒出線條，賦予滿滿的高雅時尚感。

▲星巴克。（圖／翻攝自南韓星巴克）

▲星巴克。（圖／翻攝自南韓星巴克）

▲星巴克。（圖／翻攝自南韓星巴克）

▲星巴克。（圖／翻攝自南韓星巴克）

配件小物鑰匙圈則是融入了可愛小熊，穿著淡紫、淡藍色小裙子，手拿澆花盆，點綴你的春日時光。攪拌棒選用金色簡約設計，上方的小花吊飾不停舞動。此次春季商品已經在南韓上架了，這段時間去旅行的朋友，不妨入手留下春季回憶。

▲星巴克。（圖／翻攝自南韓星巴克）

▲星巴克。（圖／翻攝自南韓星巴克）

▲星巴克。（圖／翻攝自南韓星巴克）

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關鍵字：

南韓, 星巴克, 春季, 新品, 限定, 小黃花
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