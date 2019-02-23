姐妹們，老了也要住一起！　「熟女限定社區」退休不寂寞

▲好姐妹們，老了也在繼續玩在一起！（圖／翻攝自www.imdb.com）

編輯／Jack

隨著晚婚或不婚主義盛行，各地都出現少子化危機，若沒有打算結婚、生小孩的你，對於老年生活是否開始擔心？不如揪好姐妹們一起住進這個「熟女限定社區」，讓退休後的年長女性，可以互相分享與照顧彼此生活，一點都不怕孤單！

▲一起互相照顧，沒有子女也不孤單。（圖／翻攝自YouTube／urbaMonde）

來自英國倫敦北方、以共同住宅概念打造的New Ground，是專為50歲以上女性打造的社區。裡面有著25個獨立公寓、完善無障礙設施，為了怕退休後、無子女的人們感到孤單，有許多公共空間如花園、洗衣房、交誼廳，並會定期舉辦聚會、活動，增進彼此交流。

▲許多公共空間能夠交流、促進感情。（圖／翻攝自YouTube／urbaMonde）

New Ground創立之一的Maria Brenton，因研究高齡化相關政策，發現女性會因為家庭因素，難以拓展交友圈。而她參考荷蘭高齡公寓概念，提出OWCH（Older Women’s Cohousing Community）構想，並在2016年實現。

▲老了也要這麼開心～（圖／翻攝自YouTube／urbaMonde）

社區裡面有「任務小組」分工制度，大家可以依照興趣加入，以「有尊嚴、保有自主性生活」為核心價值，讓彼此能夠互相關照生活。想想老了還能跟好姐妹們一起手勾著手逛街、散步、看電影，回家還一起煮飯、分享大小瑣事，是不是完全不怕晚年到來呢？

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