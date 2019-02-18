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可惡想征服！超狂咖啡廳推「富士山咖哩飯」　逼真度100%

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▲富士山咖哩飯（圖／翻攝自富士山世界遺産センター FB）

▲這個富士山咖哩飯真的太逼真啦～（圖／翻攝自富士山世界遺産センター FB）

編輯／J

最近有計畫去日本嗎？還沒選定目的地的話，不如就衝一波富士山吧！因為附近有間咖啡廳，提供了一份「富士山咖哩飯」，不僅造型像，連神色都神還原，逼真度高達100%，絕對值得吃貨或網美衝去征服！

▲富士山咖哩飯（圖／翻攝自富士山世界遺産センター FB）

▲推出不到一年，已成為去富士山不能錯過的美食。（圖／翻攝自富士山世界遺産センター FB）

位於山梨縣富士山世界遺產中心咖啡廳Lava Cafe，在2018年4月推出超有創意、售價1000日元（約台幣279元）的藍色富士山咖哩飯，官網上描述「複製了真正的富士山，日本只有這裡能嚐的到！」

▲富士山咖哩飯（圖／翻攝自富士山世界遺産センター FB）

▲美景配美食，人生真的滿足了！（圖／翻攝自富士山世界遺産センター FB）

因為逼真外型引起廣大迴響，在社群媒體上有著超高曝光度！有人拍下以真正富士山當背景的美食照，試想：眼裡看的、嘴巴嚐的都是日本聖山富士山，絕對會是一生難忘的美好時刻。

▲富士山咖哩飯（圖／翻攝自mtfujicurry.strikingly.com）

▲好想嚐嚐這辣度～（圖／翻攝自mtfujicurry.strikingly.com）

眼見反應超好，Lava Cafe自從2019年開始，推出售價1500日元（約台幣418元）的「紅富士山咖哩飯」，是加入辣椒粉與葡萄汁調味，重現被陽光染紅的絕美模樣。現在更有10人份、重達5.5公斤的大胃王版本可挑戰，只要在37分鐘76秒（38分16秒，取自富士山高度）吃完就能免費。

▲富士山咖哩飯（圖／翻攝自富士山世界遺産センター FB）

▲這「鬆餅山」會不會太高啦～（圖／翻攝自富士山世界遺産センター FB）

除此之外，也有高達37.76公分的鬆餅山（數字同樣取自富士山海拔高度3776公尺），附上奶油、多種果醬可搭配食用，同樣握能在38分16秒內吃完就能免費。2月24、25日還會有滷肉咖哩飯，兩天都只限量供應20份，都讓人凍未條啦～

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關鍵字：

富士山, 咖哩飯, 咖啡廳, 鬆餅, 日本, 美食
fashion.net

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