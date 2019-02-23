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地表最美抗痘來了！GLAMGLOW推出星空灰化妝水、莫蘭迪紫精華　

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▲▼GLAMGLOW地表最美抗痘。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲GLAMGLOW很會，總是能把保養品做出新奇趣味。（圖／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

GLAMGLOW最熱賣的毛孔緊緻礦泥面膜要推出姊妹品了，它的速效功能根本是問題肌救星！沒辜負大家期盼，終於推出同系列調理精華與機能水，從此完整系列助你解決痘痘粉刺，重現肌膚清爽健康狀態。

▲▼GLAMGLOW地表最美抗痘。（圖／品牌提供）

被粉絲譽為「白泥」的毛孔緊緻礦泥面膜，一直是回購率最高的單品，主打「快速」解救問題肌，美妝版網友們大推。延續高人氣，同系列再加入兩大生力軍，主打超瞬效六酸配方，更能溫和有效的解救惱人毛孔與痘痘。

酸類不僅能去除老廢角質、掃除毛孔、痘痘、粉刺等問題，更能使膚質細緻，同時具有抗老和保濕作用。產品中的高效活性碳還可以吸附皮膚上的油脂與髒污。搭配獨家尤加利萃取技術，能夠安撫與舒緩肌膚、改善痘疤。

▲▼GLAMGLOW地表最美抗痘。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲▼GLAMGLOW地表最美抗痘。（圖／品牌提供）

毛孔緊緻調理機能水，200ml，售價1,400元。

內含高效活性碳，金屬灰色的光澤液體，堪稱是最美抗痘化妝水。能清除造成毛孔阻塞與肌膚粉刺、毛孔、痘痘問題的老廢角質及過多油脂，以維持肌膚潔淨及油水平衡。完美平衡比例的機能水還可極效調理、淨化，使肌膚恢復潔淨與活力。

▲▼GLAMGLOW地表最美抗痘。（圖／品牌提供）

▲▼GLAMGLOW地表最美抗痘。（圖／記者曾怡嘉攝）

毛孔緊緻調理精華，30ml，售價2,100元。

內含2%水楊酸與其它5種酸類配方，是具有「效果」的含藥化妝品，質地清爽，擠出又是好時髦的莫蘭迪色調，含玻尿酸能能高效保濕肌膚、淡化細紋與增加肌膚屏障，用了不會過乾、脫皮，天天使用讓肌膚展現明亮光澤。

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關鍵字：

GLAMGLOW, 毛孔, 粉刺, 痘痘, 酸類
fashion.net

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