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遮瑕液、膏、凝霜上妝手法大不同　黑眼圈用液妝不卡粉

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連假之後努力收心開工，卻發現自己不僅黑眼圈深了兩階，還整臉大爆痘！大家應該也有這樣的煩惱吧，俗話說：遮瑕遮的好，氣色沒煩惱，還好這邊有一套遮瑕大法，趕快一起看看怎麼補救這個情況吧！

液狀遮瑕＃concealer

▲遮瑕。（圖／美人圈）

液妝遮瑕膏特點是質地水潤，相較之下遮瑕力較低、妝感輕透，所以適合比較大範圍的遮瑕，像是黑眼圈就非常適合利用液狀遮瑕解決，大範圍的蓋在乾燥的眼下也不用擔心乾裂、卡粉。

▲遮瑕。（圖／美人圈）

像這樣的液狀遮瑕膏推薦搭配扁平的遮瑕刷一起上，不僅可以精準拿捏遮瑕範圍，還可以避免遮瑕膏上的不均勻，好的工具帶你上天堂，學會這個方法黑眼圈絕對不是你的敵人啦。

膏狀遮瑕＃concealer

膏狀遮瑕部門分為兩種質地介紹，不要以為都是膏狀的差不多，用錯方法不僅越遮越糟，這些遮瑕產品還會被誤會成雷品，其實只是你用錯方法啦！

▲遮瑕。（圖／美人圈）

質地比較像固態奶油的膏狀遮瑕膏，遮瑕力比液狀的更高，卻不適合大面積使用，較適合遮瑕深色小範圍、或是有微微凸起的斑點、痘痘。

▲遮瑕。（圖／美人圈）

搭配小的圓頭遮瑕刷，將遮瑕膏輕壓在痘痘上，不僅可以把範圍拿捏得很剛好，也不怕暈染的太超過遮瑕力都消失啦，一般大家用到這個步驟臉上的瑕疵都已經不見九成九了吧！

凝霜狀遮瑕＃camouflage

▲遮瑕。（圖／美人圈）

這個質地大家可能比較陌生一點，它比上面的concealer再更濃稠一點，最大的優點就是油脂比例高，較不容易積線，遮瑕度也是裡面最高的，但很多人都覺得這個質地是厚重乾裂的代表，其實大家都誤會他們，快一起來看看要怎麼使用它吧！

▲遮瑕。（圖／美人圈）

這個質地的遮瑕膏非常需要好好控制用量，最好先用手的溫度稍為融化它一下，再少量多次慢慢點到臉上，如果用推的會很容易卡進臉的紋路裡，這點超重要，因為超高的遮瑕度，一般疊加一至兩次就可以遮得很完美啦～

文／美人圈　圖／翻攝自Pinterest、IG@ohmyfaceshop

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美妝, 遮瑕, 黑眼圈, 痘疤, 遮瑕液, 遮瑕膏
fashion.net

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