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皮卡丘厚底鞋超欠收！日本潮牌glamb聯名寶可夢　精靈毛衣也可愛

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▲寶可夢聯名。（圖／翻攝自「glamb」官方網站）

日本glambｘ寶可夢！噴火龍潮TEE、皮卡丘厚底鞋超欠收～（圖／翻攝自「glamb Official」）

編輯／Ping　圖／翻攝自glamb Official

這幾年「寶可夢」的熱度持續燃燒中，從早前的抓寶潮，到後來的真人版電影，期間還有不斷與各大品牌聯名的活動，就如同這次，與日本知名潮牌「glamb」合作，聯手推出街頭感十足的潮TEE、超萌毛衣以及寶可迷們此生必收藏的皮卡丘鞋，大家還不趕快來收服它們～

＃「精靈寶可夢潮TEE

「glamb」一直都是許多日本名人的愛牌，這次與精靈寶可夢合作，加入美式漫畫畫風、結合塗鴉、潑漆等設計，將可愛的皮卡丘、水箭龜、妙蛙花、噴火龍、超夢等精靈變成如神獸般，擺脫呆萌形象，帥氣度一整個大幅提升，穿上後一秒變身街頭潮人。

▲寶可夢聯名。（圖／翻攝自「glamb」官方網站）

▲寶可夢聯名。（圖／翻攝自「glamb」官方網站）

▲寶可夢聯名。（圖／翻攝自「glamb」官方網站）

▲寶可夢聯名。（圖／翻攝自「glamb」官方網站）

▲寶可夢系列潮TEE官方售價為7,452圓（約NT2,075）。（圖／翻攝自「glamb Official」）

編輯私心最愛這兩款潮TEE，將火焰圖案加在噴火龍TEE的袖子上，一整個帥氣度破錶，另外一款特別的黑色皮卡丘也不能錯過。

▲寶可夢聯名。（圖／翻攝自「glamb」官方網站）

▲寶可夢聯名。（圖／翻攝自「glamb」官方網站）

▲噴火龍／皮卡丘潮TEE官方售價為10,800圓（約NT3,005）／7,452圓（約NT2,075）。（圖／翻攝自「glamb Official」）

另外，如果女孩們不喜歡上面那幾款的話也別擔心，因為還有這件伊布款，低調又簡單的設計，絕對可以滿足成熟又想保有童心的妳～

▲寶可夢聯名。（圖／翻攝自「glamb」官方網站）

▲伊布潮TEE官方售價為7,452圓（約NT2,075）。（圖／翻攝自「glamb Official」）

＃「精靈寶可夢」造型毛衣

除了有超帥的潮TEE外，還有這兩款超卡哇依的皮卡丘、胖丁毛衣，滿版的黃色（粉紅色）搭配大大的雙眼，讓人萌心大漲～不管是冬天還是變裝派對都用的上，說不定一上街還有可能被訓練師們追著跑。

▲寶可夢聯名。（圖／翻攝自「glamb」官方網站）

▲寶可夢造型毛衣官方售價為18,360圓（約NT5,110）。（圖／翻攝自「glamb Official」）

＃「精靈寶可夢」皮卡丘厚底鞋

這雙皮卡丘造型厚底鞋絕對是寶可迷們此生必收，經典的黃色身體、耳朵與尾巴，全部都原封不動的被設計在鞋子上，還原度根本百分之99，穿上後還能放出十萬伏特呢（誤）！不僅擁有高還原度，厚底鞋還能讓身材比例更好，走在街頭也不會輕意跟別人撞鞋，真的超值得購入。

▲寶可夢聯名。（圖／翻攝自「glamb」官方網站）

▲寶可夢聯名。（圖／翻攝自「glamb」官方網站）

▲皮卡丘厚底鞋官方售價為27,000日圓（約NT7,512）。（圖／翻攝自「glamb Official」）

除了皮卡丘厚底鞋預定在5月正式發售，其餘商品都可以先到 glamb 官網預購嘍～喜歡的朋友們千萬不要錯過。

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關鍵字：

寶可夢, 聯名, 合作, 新品, 日本, 潮牌, 潮流, glamb
fashion.net

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