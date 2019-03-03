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輕輕刷上自帶「高級臉光澤」！5顆熱銷絕美打亮餅特輯

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近期的彩妝趨勢不只歐美推崇打亮，就連南韓與台灣的美妝Youtuber也都相繼追隨。而其實打亮在挑選上，不僅僅是選擇輕輕刷上就能自帶高級臉光澤的品項，打亮的珠光亮片顆粒大小與顏色挑選也相當重要！

尤其香檳金與玫瑰金這兩色最適合偏黃肌與白皙肌做使用，只要適量輕輕刷在蘋果肌、鼻梁或下巴，就能替臉部塑造立體高級感，甚至也可以輕刷在唇峰，讓唇妝在視覺上更豐潤！

1、Dior迪奧。輕透光燦礦物蜜粉餅

雖然這款品名為蜜粉餅，但實際使用作為打亮再適合不過！宛如滿天星斗的蜜粉餅盤面設計，展現細膩粉嫩光采、能提亮膚色，可打造自然妝感，使膚色立體明亮，宛如覆上一層柔細薄紗。這款限量700枚的打光神器將於Dior超完美快閃店全台搶先首賣，是精緻妝容、立體小顏的心機好物！

▲打亮。（圖／翻攝自IG）

▲Dior迪奧 輕透光燦礦物蜜粉餅 6g／NT$2,050。

Dior超完美快閃店開幕日期：即日起～3/3

２、OFRA。激光打亮餅

來自美國的OFRA在社群媒體上總能造成超高話題，品牌創辦人Ofra Gaito女士以芳療和醫美事業起家，創立OFRA Cosmetics時更堅持大量使用植物、海洋萃取精華、維他命為主要成份，且不做任何動物實驗。

深受全球美妝部落客一致好評的OFRA激光打亮餅，最熱門的色號#Rodeo Drive更在知名美妝店ULTA Beauty網站上成為排行榜冠軍，現在台灣也買的到，喜歡高調光澤妝感的你必須擁有！

▲打亮。（圖／翻攝自IG）

▲OFRA 激光打亮餅 4g／NT$1,190。

３、NARS。光綻修容盤

NARS 2018年推出一盤有著超細緻光澤、完全不顯毛孔的光綻修容盤，有白珍珠、香檳粉、玫瑰金，還有適合自然肌膚、宛如被陽光沐浴過的超美古銅色等6款顏色，刷完後的光澤美到令人讚嘆，細膩的粉體完美融入肌膚紋理，讓臉看起來擁有天生好膚質的自然光澤！

▲打亮。（圖／翻攝自IG）

▲Nars 光綻修容盤NT$1,400。

４、Becca。無瑕光燦提亮餅

到Becca打亮，怎麼能錯過這塊最常缺貨、出現在彩妝youtuber影片中的無瑕光燦提亮餅opal！輕輕沾取一點刷在臉上，就能創造宛如紅地毯女神自體發光的超閃亮肌膚！光澤度、細緻度都是滿分，也相當適合亞洲人普遍的自然肌。此外，Becca推出獨特的「小飛碟」設計，不但十分實用、也更方便攜帶！

▲打亮。（圖／翻攝自IG）

▲Becca 無瑕光燦提亮餅 6.5g／NT$1,500。

５、Laura Mercier。微光炫采盤

Laura Mercier這盤4色打亮盤無論粉質或珠光都相當精細，組合價比起單買一顆打亮又更划算，但如果單推薦一色的話，#Devotion玫瑰香檳絕對會讓喜愛打亮的您愛不釋手，趁著專櫃即將退出台灣前趕快手刀購入！

▲打亮。（圖／翻攝自IG）

▲Laura Mercier 微光炫采盤6g／NT$1,600。

文／Harper's BAZAAR　圖／IG、品牌提供

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

哈潑, 美妝, 光澤, 打亮, 熱銷, 必買
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