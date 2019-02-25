美哭網友！日本最新「彩色眼線」登熱搜，未上市先轟動

▲色彩豐富到令人選擇障礙。（圖／翻攝自官網）

編輯 /Amber

比話題、外型，日本彩妝真的無極限，一支眼線筆可以做得如此美，真是佩服！仔細看不只是包裝、筆桿是糖果色，連畫出來都是鮮嫩色調，這消息一推出就引起日本美妝論壇討論！

▲UZU夾帶著Moteliner獲獎無數的高人氣，還沒推出就令人期待。

日前打造Moteliner的幕後推手再推出眼線的曠世巨作，主打「unframe the beauty」，打造全新系列UZU，彩色眼線筆和糖果色外包裝相呼應，一口氣推出14色掀起討論，據說還有1色還在開發中，先賣賣關子。

▲擁有時髦設計感的包裝。

嶄新的UZU眼線液，和Moteliner依樣擁有溫水可卸、不暈染的特點，刷毛方面同樣使用日本傳統職人的手揉刷毛，毛量更增加的28%，使筆觸札實，更好操控粗細線條。防水功能更全面升級，即使高溫潮濕也不怕！

▲令人眼睛一亮的包裝，配色好吸引人。

而這款眼線筆話題還不只如此，糖果般色澤則是添加新型態染料，不必擔心因清潔不當，造成眼皮暗沉。官網上公布將於3/14正式開賣，售價為1500日幣。正式發售前也會在伊勢丹新宿店、阪急梅田本店也會進行快閃活動，有機會不妨去看看吧！

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