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美出新高度！陳庭妮靠「流汗排毒法」打造好膚質

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▲▼陳庭妮演繹NARS專屬自信風采。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳庭妮亮麗現身，和大家分享她的獨家美容心法。（圖／記者黃克翔攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導　圖 /品牌提供、翻攝自陳庭妮IG

陳庭妮受邀彩妝品牌NARS國際彩妝師活動擔任一日店長，一改以往的甜美形象帥氣登場，讓人覺得她好像更美了，她說長大了心境不同，也享受不同角色給的力量，也變得更有自信，如何在鏡頭前維持最佳狀態？聽聽她分享她的獨門彩妝保養祕訣！

▲▼陳庭妮NARS分享美麗秘訣。（圖／翻攝自IG）

她分享以前總愛一白遮三醜，現在認為找到適合底妝顏色最重要，她會把NARS的超模珍珠光澤乳混在底妝裡，讓肌膚隱隱透出光澤。底妝要少量多次上，如果一次塗太厚，會很容易浮粉。聊到補妝，她表示自己不愛一直往上疊粉，反而是會先以棉花棒清掉眼下彩妝，再重新打底，這樣的厚薄度才剛好。

▲▼陳庭妮NARS分享美麗秘訣。（圖／翻攝自IG）

好的膚況除了底妝幫忙，運動也非常重要，她提到前陣子有點懶惰，最近又開拾重新跑步，能感受身體狀況好很多，勤流汗幫助排毒，體內循環通了，持妝度也變好了。她很認份的說，因為無法忌口，所以會從運動、保養彩妝著手，讓自己維持最佳狀態。

▲▼陳庭妮演繹NARS專屬自信風采。（圖／記者黃克翔攝）

▲她分享晚上敷一片面膜當作保養，妝前再一片面膜當作急救。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼陳庭妮NARS分享美麗祕訣。（圖／品牌提供）

▲ NARS超模珍珠光澤乳，30ml，售價1,700元。

▲▼陳庭妮NARS分享美麗祕訣。（圖／品牌提供）

▲NARS 限量狂想曲頰彩盤，售價1,450元。

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關鍵字：

陳庭妮, NARS, 彩妝, 保養, 美麗秘訣
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