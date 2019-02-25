軒尼詩搭摩登台菜混出新風味　全台60家餐廳免費試飲

▲軒尼詩與台菜餐廳合作推出試飲，混出新風味。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

以酒佐菜早已是饕客方程式，法國干邑白蘭地品牌軒尼詩近期結合台味，與全台60間知名台菜餐廳合作，推出「混搭活動」，點選當店指定招牌菜，即可免費提供試飲，讓民眾除了一般的佐餐酒，也能嚐嚐以軒尼詩佐台菜的美妙滋味。

經過時間推移，台菜混合了八大菜系的美味，融合出一種摩登澎湃、豐富多元的滋味，比起以往大廚們手中的高粱與啤酒，白蘭地品牌軒尼詩深入全台17縣市，與超過60家中餐廳合作，推出「軒尼詩V.S.O.P混搭摩登台菜」活動，5月底前至指定餐廳用餐，點選指定招牌料理一份，即可有免費體驗軒尼詩V.S.O.P的機會，品出酒與台菜的新混搭。

▲用餐佐酒能增加美食不同感受。

業者表示，軒尼詩V.S.O.P採用法國干邑區的上等白葡萄所釀製，調和60多種來自干邑區4大產區的生命之水，經過時間醞釀，成就出飽滿柔順與細膩又富有魅力的口感，琥珀色的酒液中透露淡雅果香與花香，且微帶有胡椒、丁香與肉桂味等辛香料的風味，口感圓潤滑順，不管是純飲或加冰都適合搭配味道豐富的中式料理。

▲活動邀請馬念先、李英宏來詮釋台灣摩登混搭的浪漫風格。

其餐廳中不乏知名的台菜中餐廳，包括儂來餐廳、欣葉台菜、阿秋大肥鵝、阿霞飯店、渡小月等老字號，「融合」是台菜獨特精神與風味，來到好味餐廳，不妨試試軒尼詩活動的「轉盤點菜」，入座後客人用軒尼詩轉盤點餐，只要點其中一道就可以獲得限量試飲，如欲再加點則可選擇新推出的軒尼詩V.S.O.P冰鎮壺，感受新喝法。

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