木村光希3／14要來台灣了！捧場BVLGARI珠寶　將在這兒現身

▲木村光希將於3月來台參加BVLGARI WILD POP年度頂級珠寶展。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

日劇天王木村拓哉16歲的女兒木村光希（Kōki）要來台灣了！3月13日她將以BVLGARI（寶格麗）大使身分來台，參加寶格麗14日於台北南山廣場藝文中心舉行的WILD POP年度頂級珠寶展，獻出寶島處女行，日方對此行相當慎重，對於停留台灣幾日或行程都保密。

▲木村光希響應寶格麗Save The Children慈善計畫拍攝形象照。

時尚圈近年來力捧星二代，光希搭上這波熱潮，去年5月為《ELLE》日本版拍攝封面出道，吸引BVLGARI、CHANEL目光，每每有大活動都邀她站台造勢。此次光希即現身BVLGARI於米蘭時裝周舉辦的B.zero1 20周年活動與新包發表會，她也相當盡責，在義大利旅行也不忘Po出BVLGARI戒指與包款穿搭照，難怪備受品牌寵愛。

▲木村光希在歐洲旅行不忘秀BVLGARI蛇包。（圖／翻攝Kōki IG）

寶格麗3月14日登場的WILD POP頂級珠寶展，靈感源自迪斯可與普普風藝術，設計時髦年輕，充滿青春活力的光希與此系列形象不謀而合，因此邀她來台宣傳，暢談她的時尚經。

▲BVLGARI WILD POP頂級珠寶設計時髦年輕。