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BEAMS x KEEN聯名推超美彩虹編織鞋　收納箱還能當椅子用！

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編輯／Duke　圖／翻攝自Beams官網

日本時尚品牌Beams，是許多年輕人的購物天堂，裡面有眾多選貨的品牌與自家產品，是一間添購行頭的好地方，而Beams近期推出超美聯名編織鞋，與多功能收納箱，根本就是要淘空各位的荷包，今天就要來介紹，Beams近期推出的這2樣商品！

1. Beams X Keen

機能品牌Keen旗下的Uneek鞋款，常常與他牌進行聯名，這次Keen找上Beams合作，推出以黑色為主體的鞋款，其鞋身採用10種顏色交織的編織，而且鞋帶上的鈕扣，可以由使用者自行更換，並有7種顏色的鈕扣可以選擇，在穿搭上可以有更好的發揮。

▲Beams。（圖／翻攝自Beams官網）▲Beams。（圖／翻攝自Beams官網）

▲Beams。（圖／翻攝自Beams官網）▲Beams。（圖／翻攝自Beams官網）

2.多功能收納箱

這個精美的收納箱，是Beams從業務用的製品中獲取靈感，設計的多功能收納箱，兩側有大扣環方便抓取，並且可以當成椅子使用，其中，分為30L與50L的空間，外部則印上「www.beams.co.jp」字樣，強調商品出自於Beams。

▲Beams。（圖／翻攝自Beams官網）

▲左側為30L、右側為50L

▲Beams。（圖／翻攝自Beams官網）

▲左側為30L、右側為50L

▲Beams。（圖／翻攝自Beams官網）▲Beams。（圖／翻攝自Beams官網）

這兩樣商品，目前都已經開放預訂，而收納箱的發貨日期為5月中，有30L與50L的售價，分別為日幣3,780元（約台幣1,060元）與日幣5,832元（約台幣1,635元），而鞋子的發貨日期為4月中，售價為日幣15,120元（約台幣4235元），有興趣的朋友，記得去預訂，不然會買不到哦！

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關鍵字：

Beams, Keen, Uneek, 收納箱
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