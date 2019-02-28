閱讀新聞時靠3點保持健康心態！別把自己想成當事人

每當有重大事件發生時，從前大家習慣立刻打開電視、看新聞，但現在有了網際網路，不論是天災還是人禍，我們都一律先打開手機，上滑更新網路上的最新資訊。

「天阿，現在又怎麼了？」、「社會怎麼這麼亂？」好似我們還沒來得及掌握現況，下一則最新報導的頭條又插播進來了。在這樣方便的平台中，雖然訊息得以快速流通，但 24 小時不斷地追蹤報導和眾多錯誤夾雜的消息渲染，已經嚴重影響我們的日常情緒，恐懼、悲傷、無力、憤怒也隨之而來。

甚至，媒體還成為了教育犯罪的工具！在專訪當天，萬芳醫院精神科專任主治醫師吳佳慶就提到，他曾經接觸過一些企圖自殺的病人，特別是年紀較輕或第一次企圖自殺的病人，在會談後才發現「自殺方式是從網路上學的」，鉅細靡遺的媒體報導無疑鼓勵了自殺的發生。

為了獲取點閱率和收視，每起嚴重的社會案件，媒體總無所不用其極地挖掘任何的蛛絲馬跡，搶著獨家和頭條，鉅細靡遺地向大眾交代當事人是「如何死亡」、「何種死法最為慘烈」。此舉的後果，不但造成人心惶惶，還使得模仿案例層出不窮。因為很遺憾地，我們完全無從避免任何人從網路上搜尋到這些消息。

由於台灣曾經歷過白色恐怖等壓迫時期，因此對於媒體管束和言論自由給予很大的限度，但是其實很多時候，過度的不客觀報導，對於整個社會和案件本身一點也沒有幫助。

因此像是英國等西方國家，都嚴格要求媒體報導的中立性和允許揭露的程度，舉凡任何有可能影響最終判決，或是不利於加害人、被害人的內容，在審判過程中都不應該大肆被報導或揭露於大眾，除非得到官方允許，否則應嚴守媒體自律的要求，以保障事件當事人的隱私還有社會的安寧秩序。

另外除了媒體本身應該要自制外，身為閱聽人的我們也必須要擁有明辨是非的素養，和察覺自我情緒的能力。當發現自己的心情受到媒體事件的影響時，吳佳慶醫師建議可以先試試「停止、轉移、傾訴」這 3 個動作，幫助減緩自己焦躁不安和激動憤怒的情緒。

激動時，「這樣做」平復心情

1. 停止繼續收看

想要脫離不好受情緒的第一步，自然是要停止再繼續接受這些報導的轟炸刺激，不要把新聞事件當作八點檔戲劇一樣不停地追蹤最新進度！我們不需要將一切知道得這麼詳盡，也不需要不斷地陷進波折的情緒當中。

2. 轉移注意力

第二步是多做些別的事情或是關注其他輕鬆的新聞，其實這個動作和上面提到的有點接近，但卻是相對積極的做法，吳佳慶醫師強調：「不要把自己當作事件的當事人」，先專注自己當前的人生，勝過關心那些心有餘而力不足「別人」的事。

3. 與他人傾訴

第三，很多時候情緒的累積，都是因為沒有適當的出口才會導致爆發，然而事情一旦說出來，往往情緒也就過去了。因此與其憤憤不平，想要動用私刑去給加害人教訓，倒不如與身旁的親友好好聊聊自己的想法，或是思考能以什麼其他的形式，為事件盡一份心力。

如同《我們住在焦慮星球》一書中，作者麥特·梅洛提到的觀點：「別為你無能為力的事煩惱。與其擔憂新聞中束手無策的事，不如去做你使得上力的那些事─把某個與你相關的議題推廣給更多人認識，為任何你覺得有熱忱的動機，貢獻最大的力量，同時接受有些事情不在你的能力範圍之內。」

或許將這篇如何終止媒體渲染對我們「暴力」的文章分享出去，就是你能力範圍所能做的事。

主圖來源：Unsplash@Elijah O’Donnell、@rocknwool、@Bank Phrom、Pinterest、天下雜誌出版

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