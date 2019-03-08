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5種手殘女必學的眼影畫法　零技巧擁有漂亮暈染還不顯髒

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眼影畫法百百種，但並不是每一種都那麼好上手，尤其做出漂亮的漸層更是難！不怕，這邊統整5種超簡單的眼影技巧，包準輕鬆上手，讓眼妝秒變大師級。

▲眼影畫法。（圖／美人圈）

超簡單畫法一：只上「中間」，秒get女孩清新感

上眼皮和下眼瞼中間各塗抹一點眼影即可，抹的範圍與眼球同寬，不泡眼但容易顯髒的霧面眼影特別適合這樣畫！建議眼部暗沉的人記得需先打底，因為該眼妝好看的關鍵在於：「眼皮乾淨」。

▲眼影畫法。（圖／美人圈）

超簡單畫法二：不會用刷具，也能有超美暈染

不擅長使用刷具，但對眼影顏色有基本掌握能力的人，則可試試「棉花棒暈染」，先選定3色，1號色塗在整個眼窩及下眼尾後1／3。

▲眼影畫法。（圖／美人圈）

接著2號色就是深邃色，只塗在眼睛後ㄑ字部位，最後3號色選擇珠光明顯的，在眼皮正中間作提亮就好啦～不需要刷具，也能輕鬆做出漂亮暈染！

▲眼影畫法。（圖／美人圈）

超簡單畫法三：1支暈染刷打天下，眼妝變濃但不髒

跟前個方法有點類似，但這個是直接將三色眼影豎向塗在眼皮，眼尾最重色→眼皮中間色→眼頭最淡色，最後再用暈染刷暈開就好～這樣的手法能輕鬆畫出較濃的眼妝，但不怕髒髒的～

▲眼影畫法。（圖／美人圈）

超簡單畫法四：倒三角單色，日常妝容必備

霧面眼影畫起來更美，暈染零失誤！在眼尾2／3畫出一個三角形，最高點落在靠近眼尾的眼球外圍的眼褶處，先描出框再塗滿，接著用暈染刷左右刷開，並帶到眼尾ㄑ字部位，就大功告成～

▲眼影畫法。（圖／美人圈）

超簡單畫法五：眼型變圓，秒get高級眼妝

想讓眼妝看起來很高級，同時讓眼型變圓的人快試試！只需要兩種顏色，先將眼窩整個上色，接著提亮色只畫在眼頭1／3與下眼尾後1／3，就能有效縮短眼睛長度，看起來變圓～且這個技巧亮面、霧面眼影都適用。

▲眼影畫法。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自小紅書、IG@chuu_official、@dazzshop_official

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美妝, 彩妝, 眼妝, 眼影
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