fb ig video ETtoday search mobile

LIFE・經典／日建築師藤本壯介的「白樹」　在南法開枝散葉

> >

▲藤本壯介建築作品。（圖／翻攝藤本壯介事務所官網、nicolaslaisne.com）

▲藤本壯介在南法的建築作品「白樹」今年即將完工。（圖／翻攝藤本壯介事務所官網、nicolaslaisne.com，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

說到2019年即將完工的話題性建築，藤本壯介的「白樹」絕對是討論的個案之一，在初期公布設計圖時，就引發建築界的廣泛討論，這棟強調自然系的白色巨塔，近期將正式完工，而它的創生正是來自於生機蓬勃的巨木，可預期將成為「自然系高樓」的範本。

▲藤本壯介建築作品。（圖／翻攝藤本壯介事務所官網、nicolaslaisne.com）

▲大片陽台的生活區域，結合室外與室內空間。

一向給人滿滿是傳統建築物的法國，對於追求美學的渴望，絕對不會僅止於經典的設計，他們對於實現性現代化建築的勇於嘗試，也造成城市交錯輝映的美感，位於法國南部的蒙貝利耶（Montpellier）、由日本建築師藤本壯介設計的「白樹建築」（L’Arbre Blanc），將成為河岸邊另一種新興風景。

▲藤本壯介建築作品。（圖／翻攝藤本壯介事務所官網、nicolaslaisne.com）

▲如同白色大樹延伸出來的枝枒。

以白色、透明與自然風格聞名於世的藤本壯介，在台最為人熟知的建築便是東京郊區的「House NA」，這棟以全透明牆面與樹屋形式搭配的住宅，強烈的呈現出「最原始的自由」意象，還有設計的無限可能，而這樣強烈豐富的自然風格，也反應到「白樹」的設計上。

▲藤本壯介建築作品。（圖／翻攝藤本壯介事務所官網、nicolaslaisne.com）

▲藤本壯介建築作品。（圖／翻攝藤本壯介事務所官網、nicolaslaisne.com）

▲位於日本東京都的住宅設計「House NA」。

首先便是單一的白，加上巨木般的架構，延伸出來的陽台，就如伸展出去的枝枒一般，吸收並反映著陽光，讓整體建築與內部空間更加明亮，而隨著太陽移動而形成互相交疊錯落的光影，更呈現出獨特的建築美感。

這樣的設計讓整格建築像是從土地生長出來，全白的外觀讓它不至於視覺凌亂，然而隨著人們的入住與遷入植栽，會變得更有樹屋的感覺，除了住宅的功能之外，內部也規畫了餐廳、藝術空間與頂樓酒吧，讓遊客能夠登上高樓一覽鄰近山脈與河川的自然風光。

關鍵字：

LIFE, 經典, 藝術, 建築, 藤本壯介, 白樹
fashion.net

熱門文章

巴黎／許瑋甯辣壓Jennie　巨星用掌聲送卡爾最後一程

巴黎／卡爾香奈兒告別作很感傷　模特兒雪中謝幕忍不住哭了

「好感度女神」綾瀨遙來了！公開最愛台灣美食：一次吃13個

巴黎時裝周／楊丞琳戴13萬耳環裝酷　踩場GIVENCHY

懂・時尚／FENDI紅了22年的Baguette包　陳奕迅竟設計過

SIHH 2019／羅杰杜彼全球唯一「超跑腕錶」　開展當天就完售

巴黎時裝周／CELINE打開70年代法國女衣櫥

看了秒戀愛！韓妞必備「鮮榨玫瑰唇」，膚色立刻亮一號

「害羞小熊維尼」只在台灣有　迪士尼櫻花季限定店滿滿少女心

機場轉盤每次都等超久！換吸睛「剛果印花箱」立馬認出來

ET Fashion

推薦閱讀

周二出生「注定變萬人迷」　生日是星期幾，透露你的感情風格

「生活沒必要討好每一個人」　有討厭你的人，才證明你不軟弱

日本推特瘋傳「16色性格測驗」　珊瑚色愛家、黃色看人眼光很準

不想花時間排網美名店　幾個小舉動證明你有「高密度靈魂」 別人男友是6塊肌，我的男友是五花肉　5個另一半的理想與現實差距 爭執完用「愛你喔」收場！侯佩岑婚姻熱度就靠4原則 歐陽娜娜對付「易胖體質」靠4個字　每天逼自己喝1500CC的水 以為是曖昧其實只是被撩　3種舉動表示對方「只想玩玩」 10個挑選胸罩的正確觀念　「肩帶越寬越好」讓妳瞬間UPUP 15萬GUCCI米奇包全台10顆秒殺　網狂推2千元迪士尼古董午餐盒

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面