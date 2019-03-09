LIFE・經典／日建築師藤本壯介的「白樹」　在南法開枝散葉

▲藤本壯介在南法的建築作品「白樹」今年即將完工。（圖／翻攝藤本壯介事務所官網、nicolaslaisne.com，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

說到2019年即將完工的話題性建築，藤本壯介的「白樹」絕對是討論的個案之一，在初期公布設計圖時，就引發建築界的廣泛討論，這棟強調自然系的白色巨塔，近期將正式完工，而它的創生正是來自於生機蓬勃的巨木，可預期將成為「自然系高樓」的範本。

▲大片陽台的生活區域，結合室外與室內空間。

一向給人滿滿是傳統建築物的法國，對於追求美學的渴望，絕對不會僅止於經典的設計，他們對於實現性現代化建築的勇於嘗試，也造成城市交錯輝映的美感，位於法國南部的蒙貝利耶（Montpellier）、由日本建築師藤本壯介設計的「白樹建築」（L’Arbre Blanc），將成為河岸邊另一種新興風景。

▲如同白色大樹延伸出來的枝枒。

以白色、透明與自然風格聞名於世的藤本壯介，在台最為人熟知的建築便是東京郊區的「House NA」，這棟以全透明牆面與樹屋形式搭配的住宅，強烈的呈現出「最原始的自由」意象，還有設計的無限可能，而這樣強烈豐富的自然風格，也反應到「白樹」的設計上。

▲位於日本東京都的住宅設計「House NA」。

首先便是單一的白，加上巨木般的架構，延伸出來的陽台，就如伸展出去的枝枒一般，吸收並反映著陽光，讓整體建築與內部空間更加明亮，而隨著太陽移動而形成互相交疊錯落的光影，更呈現出獨特的建築美感。

這樣的設計讓整格建築像是從土地生長出來，全白的外觀讓它不至於視覺凌亂，然而隨著人們的入住與遷入植栽，會變得更有樹屋的感覺，除了住宅的功能之外，內部也規畫了餐廳、藝術空間與頂樓酒吧，讓遊客能夠登上高樓一覽鄰近山脈與河川的自然風光。