內行人才懂！diptyque推「蠟燭混搭」，混出美妙嗅覺風景

▲點上香氛蠟燭，享受一個人的靜謐時光。

記者曾怡嘉 / 台北報導 圖 /翻攝自instagram@diptyque、品牌提供

香水可以疊擦，你聽過香氛蠟燭也可以混搭嗎？diptyque最懂得將大自然美好氣息，用純粹方式真實呈現，隨著一款款香氛蠟燭的推出，近50款宛如香氛調色盤，藉由彼此組合，呈現與眾不同的嗅覺風景。

▲每款蠟燭都有它獨特的氣味。

diptyque，不只是傳遞香氛，更是傳遞生活風格。1963年，三位創始人攜手設計三款香氛蠟燭：山楂、肉桂、茶樹，提倡可以任意組合，感受不同的經典香氣。緊接著品牌推出炭木香、無花果、漿果香、青苔、灌木、紅沒藥等等，直至目前已有近50款香氛蠟燭問世。

▲清水百合香氛蠟燭，190g，售價2,300元。

▲清雅水煙香氛蠟燭，190g，售價2,300元。

今年又有兩款新品加入香氛蠟燭大家庭，分別為清水百合和清雅水煙，可以單獨使用也可組合燃燒。清水百合就像是現摘在眼前百合花，彷彿聞到片片花瓣潔白無瑕；清雅水煙則是結合蜂蜜、煙草葉與幾種香調，繚繞散發誘人氣息。

▲Pierre Frey公司專精裝飾領域，創作、設計並製造最具法式傳統特色的織物及壁紙。

diptyque這次特別與Pierre Frey裝飾公司合作，每款香氛蠟燭對應一種織物圖案,恰如其分地反映其氣味與特質。品牌精心推出五套由Pierre Frey量身打造的限量版禮盒，精選兩款香氛蠟燭，感受美妙組合打開的驚喜嗅覺世界。

▲柏樹與無花果二重奏香氛蠟燭禮盒(無花果樹蔭下的希臘)，190g×2，售價4,500元。

▲玫瑰與茉莉二重奏香氛蠟燭禮盒(鮮花的慶典節日)，190g×2，售價4,500元。

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