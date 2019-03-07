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【奧斯塔羅】人心很難測！這對象說的話能相信嗎？

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▲這對象說的話能相信嗎。（圖／奧斯塔羅提供）

面對現實社會
奧斯常說人心隔肚皮

因此面對目前這對象
說出的話能聽嗎？

現在就和奧斯一起來看看
這對象所說的話能相信嗎？

＜＜直覺選一張牌＞＞

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抽到這張牌的朋友，目前這對象的言語是可以相信的，不管對方給的是承諾或是建議，這樣的一張牌點出，對方不會隨便給建議與承諾，他深知必須為所說的話負責，他不會輕易承諾任何事，答應的都是經過深思熟慮的，所以奧斯建議你，目前這對象說的話是可以接受與相信喔！

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抽到這張牌的朋友，目前這對象的話要抱持懷疑的態度，對方說的話有一部分不是真的，也帶著隱瞞或刻意的避重就輕，也不坦然的面對彼此，這樣的一張牌有心痛與傷心含意，代表最後受傷的可能會是你，因此這對象說的話，奧斯建議你要考慮清楚，不要輕易相信對方，不然最後吃虧的是你自己。

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抽到這張牌的朋友，目前這對象說的話是可以相信的，這樣的一張牌代表，這個對象是一個理性客觀的人，面對問題時不僅全盤的考量過，也會站在你的立場看待事情，所說的話都是經過深思熟慮的，而且不帶主觀意識，奧斯提醒你好好相信對方，不要帶著懷疑的心會比較好喔！

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抽到這張牌的朋友，目前這對象說的話就要好好考慮了，奧斯提醒你千萬不要輕易相信，同時也保持高度的警覺性，這樣的一張牌代表的通常是美言及玩樂享受，不會對自己所做的事承擔責任，也都是避重就輕的回答，所以抽到這張牌的朋友，面對這對象的言語千萬不要太相信會比較好。

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 占卜, 運勢
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