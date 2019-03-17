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明知道不適合卻不分手　6個原因讓你們選擇矇蔽雙眼

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編輯／JJ　圖／翻攝自Unsplash

回顧從前的感情，有時候一段戀情走到結局花了好幾年，但其實感情早就生變了，心裡明知早晚會結束卻總是分不開，你也有過這樣的經驗嗎？當局者迷，讓你能為了一絲希望苦撐，也可能是因為害怕周遭的事物會永遠改變而不敢放手，以下這些原因都有可能讓人矇蔽了雙眼，而賠上了許多時間。

＃沉浸在回憶

情侶們不乏甜蜜的回憶，但是感情是無法靠回憶維持的，審視現況才是最重要的，有些人會覺得為何從前這麼好，現在卻不行了，所以總是在回憶中尋找快樂，而忽略了已經改變的事實。

▲分不開。（圖／翻攝自Unsplash）

＃朋友圈重疊

朋友圈大大重疊的情侶們，在一起的時間越久，越會成為大家口中的那對佳偶，所有人都說「坐等喜帖」，想分開也會有所顧慮，不想辜負眾望的心多少也會影響某些人的決定。

▲分不開。（圖／翻攝自Unsplash）

＃熟識彼此家人

隨著時間一年一年的過，對彼此的父母早已經熟識了，甚至疼妳疼的像親生一般，但是感情誰也說不準，就算相處得再怎麼融洽，也不能因為對方父母給的正向壓力而委屈了自己。

▲分不開。（圖／翻攝自Unsplash）

＃尚未完成共同設下的目標

有些情侶會共同設下目標，並約定一起達成，但是在未完成的期間內就發生變化，那可就尷尬了，比如說有些情侶會一起買車、一起存旅費，類似的情況有很多。

▲分不開。（圖／翻攝自Unsplash）

＃寵物

在外同居的情侶們一起飼養寵物是很常見的，但如果真的不幸彼此不愛了，寵物的處境就為難了。

▲分不開。（圖／翻攝自Unsplash）

＃自欺欺人

最後一個也是最多女孩們所容易犯的錯，那就是自欺欺人，其實你內心早就知道這段戀情早晚會結束，只是不想面對而已，可能是無視對方想離開的舉動，或是自己不愛了，卻表現得好像還是很想挽留這段感情，假裝自己還愛他，到最後連自己也被自己騙。

▲分不開。（圖／翻攝自Unsplash）

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關鍵字：

男女, 感情, 女孩
fashion.net

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