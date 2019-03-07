倉石一樹ＸThe North Face最新系列！墨綠登山外套超百搭　全台僅8間店有賣

編輯／Duke

日本潮流代表之一的倉石一樹，去年和The North Face Urban Exploration合作，推出「KAZUKI」系列服飾，當時倉石一樹本人，也來到台灣親自講解設計風格與理念，而今年再度攜手合作，推出源自於1990年的登山外套（Mountain Light Jacket），並會有一系列的男女裝，將用深藍、墨綠、米白，創造城市休閒！

▲新款的登山外套（Mountain Light Jacket）。（圖／品牌提供）

由倉石一樹所設計的「KAZUKI」系列服飾，都是以簡約街頭風結合機能打造的系列，而今年春夏的作品，將以深藍、墨綠、米白為主色，展現街頭建築感，其中重新打造的Mountain Light Jacket，使用Gore-Tex防水科技，並利用線條與多口袋的設計，完美重塑了這件外套。

▲深藍、墨綠的登山外套（Mountain Light Jacket），售價為台幣24,800元。（圖／品牌提供）

而本季還有推出其他的單品，像是主打輕量防水的外套、衛衣、襯衫、長褲等，都是倉石一樹將原著的登山探險設定為城市休閒，並結合The North Face WindWall™防風科技與Codura耐磨機能布，使每個單品都能應對亞洲城市濕冷的天氣。

▲輕量防水外套，售價為台幣18,380元。（圖／品牌提供）

▲米白色的輕量防水外套。（圖／品牌提供）

▲The North Face WindWall™防風科技外套，售價為台幣16,380元。（圖／品牌提供）

▲（左）長袖T-Shirt，售價為台幣5,380元，（右）具有快乾與Codura耐磨機能的外套，售價為台幣7,880元。（圖／品牌提供）

▲短袖襯衫皆具有The North Face WindWall™防風科技與Codura耐磨機能，售價為台幣5,380元。（圖／品牌提供）

▲男生的長褲為The North Face WindWall™防風科技的材質，售價為台幣6,880元。（圖／品牌提供）

這次的The North Face「KAZUKI」系列服飾，第一波商品將於3／9於INVINCIBLE提前販售，接著是3／11於全台The North Face專櫃，而第二波商品則是要等到4／8，喜歡的朋友這週末就可以去逛逛囉！

發售店點

3／9 INVINCIBLE

台北東區店（台北市大安區忠孝東路四段181巷35弄3號）

3／11 The North Face專櫃

台北 新光三越 信義 A11 館（台北市信義區松壽路11 號 3 樓）

台北 SOGO 復興館（台北市大安區忠孝東路三段 300 號 6 樓）

新北 板橋大遠百（新北市板橋區新站路 28 號 8 樓）

桃園 台茂購物中心（桃園市蘆竹區南崁路一段112號 1 樓）

新竹 遠東巨城購物中心 BIG CITY（新竹市東區中央路 229 號 1 樓）

台南 新光三越西門店（台南市中西區西門路一段 658 號 4 樓）

高雄 漢神巨蛋（高雄市左營區博愛二路 777 號 3 樓）

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