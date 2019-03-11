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珠寶買了就要戴！喬治傑生畫出完美蛋形　讓指間、耳際發光

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▲▼ Georg Jensen 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴OFFSPRING系列珠寶。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

丹麥皇室精品GEORG JENSEN（喬治傑生）懂得真正走入生活的珠寶樣貌，與品牌合作逾15年的設計師賈桂琳芮賓（Jacqueline Rabun），去年發表橢圓造型的OFFSPRING 18K玫瑰金珠寶與純銀款式備受歡迎，今年新添18K金與鑽石款式，豐富系列陣容。

▲▼ Georg Jensen 。（圖／公關照）

▲OFFSPRING 18K金鍊墜（右）25,750元，18K金耳環27,500元。

OFFSPRING珠寶系列靈感源自親子、家庭、伴侶與親友的親密連結，運用相互串連的蛋形橢圓詮釋堅不可摧的緊密情感，首度以18K金打造，即使為鑲一顆鑽石，也能感受到珠寶線條的力道，容易與日常裝束搭配。

▲▼ Georg Jensen 。（圖／公關照）

▲OFFSPRING 18K金鑲鑽戒指47,500元。

經典之作MAGIC系列也在本季再放光彩，2001年設計師蕾姬．歐芙嘉（Regitze Overgaard）創作線條優雅的MAGIC系列，鑲嵌的美鑽就像枝枒上醒目的花苞，今年延續6款早期的設計，以18K金、白金鑲嵌鑽石，打造全新鍊墜，有趣的是可自由組合穿搭，串再手鍊或項鍊上皆可，能配合整體造型靈活運用。

▲▼ Georg Jensen 。（圖／公關照）

▲MAGIC 18K金鑽石鍊墜35,500元。

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關鍵字：

喬治傑生, Georg Jensen
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