fb ig video ETtoday search mobile

怎麼搭都好看！5雙「超耐穿」鞋款不用怕裂開　晴天雨天都適合

> >

編輯／Duke

繼上次Skechers刊登紐約時報，並嗆聲Nike的製鞋品質後，許多人開始對Nike的品質，抱持懷疑的態度，並害怕之後買鞋會不會有問題，而下面就幫各位介紹，5款耐穿好看的鞋款，不過，還是有Nike的鞋款，但是這雙經典，大家看到一定不會擔心，因為各位都有買過。

1.Converse Chuck Taylor All Star 70

這款就是各位熟悉的Converse 1970鞋款，相較於一般款，其包覆性更好，且不易變形，而後面的標製為黑色的，鞋底使用奶油色的大底，是一雙非常百搭的鞋款，可說是人生中的必備款，價格為台幣2,480元。

▲耐穿鞋款。（圖／翻攝自Timberland官網、ABC-MART日本官網、Converse官網、Fightclub官網、Dr. Martens官網）

▲Converse Chuck Taylor All Star 70。（圖／翻攝自Converse官網）

2. Converse One Star J

這雙只有在日本才能買到的Converse One Star鞋款，完全就是經典中的經典，而名稱後面的J，代表的是Made in Japan，聽到日本製造其品質一定好，鞋面的部分，採用高級皮革穿越久越有感覺，連余文樂與GD都有一雙，售價為日幣23,760元（約台幣6,650元）。

▲耐穿鞋款。（圖／翻攝自Timberland官網、ABC-MART日本官網、Converse官網、Fightclub官網、Dr. Martens官網）▲耐穿鞋 。（圖／翻攝自IG@余文樂、timberland）

▲日本限定的Converse One Star J，余文樂也愛穿。（圖／翻攝自ABC-MART日本官網、余文樂IG）

3.Nike Air Force 1

當年是一雙籃球鞋，隨著科技的進步，Nike Air Force 1漸漸變成休閒鞋，這雙經典鞋款直到現在依然熱賣，還記得國、高中時期，這雙儼然成為校園神鞋，沒有買就遜掉了，其耐穿程度非常的不錯，售價為台幣3,400元。

▲耐穿鞋款。（圖／翻攝自Timberland官網、ABC-MART日本官網、Converse官網、Fightclub官網、Dr. Martens官網）

▲國、高中的各位一定穿過的Nike Air Force 1。（圖／翻攝自Fight Club官網）

4.Dr.Martens（馬汀大夫）

來自英國的Dr. Martens，一直以來都大受歡迎，優秀的品質與耐穿程度，絕對不會後悔買這雙鞋，尤其是經典的8孔靴子超級好搭，其中耐穿到可以拿來當雨鞋，而最經典的設計就是，黃色的車縫線與小標籤，各位鞋櫃裡一定要有一雙，售價為台幣6280元。

▲耐穿鞋款。（圖／翻攝自Timberland官網、ABC-MART日本官網、Converse官網、Fightclub官網、Dr. Martens官網）

▲絕對百搭好看的Dr.Martens 1460 8孔。（圖／翻攝自Dr. Martens官網）

5.Timberland

Timberland的黃靴，也是經典中的經典，其紮實的鞋底、堅固的車縫線與防水皮革，讓各位穿5年以上絕對不是問題，而這雙鞋適合各種風格，怎麼搭都很好看，售價為台幣6,900元。

▲耐穿鞋款。（圖／翻攝自Timberland官網、ABC-MART日本官網、Converse官網、Fightclub官網、Dr. Martens官網）▲耐穿鞋 。（圖／翻攝自IG@余文樂、timberland）

▲Timberland經典黃靴，男生女生都適穿，許多人買來當雨靴。（圖／翻攝自Timberland官網、IG）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

Dr.Martens, Timberland, Nike, Converse, 耐穿, 日本限定
fashion.net

熱門文章

巴黎／許瑋甯辣壓Jennie　巨星用掌聲送卡爾最後一程

巴黎／卡爾香奈兒告別作很感傷　模特兒雪中謝幕忍不住哭了

「好感度女神」綾瀨遙來了！公開最愛台灣美食：一次吃13個

巴黎時裝周／楊丞琳戴13萬耳環裝酷　踩場GIVENCHY

懂・時尚／FENDI紅了22年的Baguette包　陳奕迅竟設計過

SIHH 2019／羅杰杜彼全球唯一「超跑腕錶」　開展當天就完售

巴黎時裝周／CELINE打開70年代法國女衣櫥

看了秒戀愛！韓妞必備「鮮榨玫瑰唇」，膚色立刻亮一號

「害羞小熊維尼」只在台灣有　迪士尼櫻花季限定店滿滿少女心

機場轉盤每次都等超久！換吸睛「剛果印花箱」立馬認出來

ET Fashion

推薦閱讀

以為是曖昧其實只是被撩　3種舉動表示對方「只想玩玩」

全球最大星巴克旗艦店在東京！　4層樓高2100朵銅製櫻花樹快朝聖

感情中最呆萌的星座情人TOP3　遇到真愛就會立馬當機

日本推特瘋傳「16色性格測驗」　珊瑚色愛家、黃色看人眼光很準 我們的鞋子不會裂開！Skechers登紐時全版廣告嘲諷Nike 愛吃、肉肉的小腹　5點女生會隱藏的小缺點，男生其實超愛 15萬GUCCI米奇包全台10顆秒殺　網狂推2千元迪士尼古董午餐盒 比「我愛你」更重要！　治療師公開幸福伴侶最常講的10句話 「生活沒必要討好每一個人」　有討厭你的人，才證明你不軟弱 OnTheList永續時尚快閃特賣3／7登台　JIMMY CHOO美鞋二折起超好買

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面