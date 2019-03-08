怎麼搭都好看！5雙「超耐穿」鞋款不用怕裂開　晴天雨天都適合

編輯／Duke

繼上次Skechers刊登紐約時報，並嗆聲Nike的製鞋品質後，許多人開始對Nike的品質，抱持懷疑的態度，並害怕之後買鞋會不會有問題，而下面就幫各位介紹，5款耐穿好看的鞋款，不過，還是有Nike的鞋款，但是這雙經典，大家看到一定不會擔心，因為各位都有買過。

1.Converse Chuck Taylor All Star 70

這款就是各位熟悉的Converse 1970鞋款，相較於一般款，其包覆性更好，且不易變形，而後面的標製為黑色的，鞋底使用奶油色的大底，是一雙非常百搭的鞋款，可說是人生中的必備款，價格為台幣2,480元。

▲Converse Chuck Taylor All Star 70。（圖／翻攝自Converse官網）

2. Converse One Star J

這雙只有在日本才能買到的Converse One Star鞋款，完全就是經典中的經典，而名稱後面的J，代表的是Made in Japan，聽到日本製造其品質一定好，鞋面的部分，採用高級皮革穿越久越有感覺，連余文樂與GD都有一雙，售價為日幣23,760元（約台幣6,650元）。

▲日本限定的Converse One Star J，余文樂也愛穿。（圖／翻攝自ABC-MART日本官網、余文樂IG）

3.Nike Air Force 1

當年是一雙籃球鞋，隨著科技的進步，Nike Air Force 1漸漸變成休閒鞋，這雙經典鞋款直到現在依然熱賣，還記得國、高中時期，這雙儼然成為校園神鞋，沒有買就遜掉了，其耐穿程度非常的不錯，售價為台幣3,400元。

▲國、高中的各位一定穿過的Nike Air Force 1。（圖／翻攝自Fight Club官網）

4.Dr.Martens（馬汀大夫）

來自英國的Dr. Martens，一直以來都大受歡迎，優秀的品質與耐穿程度，絕對不會後悔買這雙鞋，尤其是經典的8孔靴子超級好搭，其中耐穿到可以拿來當雨鞋，而最經典的設計就是，黃色的車縫線與小標籤，各位鞋櫃裡一定要有一雙，售價為台幣6280元。

▲絕對百搭好看的Dr.Martens 1460 8孔。（圖／翻攝自Dr. Martens官網）

5.Timberland

Timberland的黃靴，也是經典中的經典，其紮實的鞋底、堅固的車縫線與防水皮革，讓各位穿5年以上絕對不是問題，而這雙鞋適合各種風格，怎麼搭都很好看，售價為台幣6,900元。

▲Timberland經典黃靴，男生女生都適穿，許多人買來當雨靴。（圖／翻攝自Timberland官網、IG）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App