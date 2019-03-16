週末就出發去香港！沒吃會後悔的10大美食　燒鵝、蛋塔每一家都是經典

去香港有這麼多好吃的，當然每一家都要吃到，但如果時間真的很趕，就從編輯精選的10大店家挑選，吃完絕對腦筋活絡很多，考試都得一百分喔！

TOP 1：澳洲牛奶公司

佐敦

香港必吃的兩大燉奶名店之一，僅此一家別無分號，蛋白燉鮮奶以蛋白、牛奶和糖燉製而成，並有冷熱兩種口味，在地人推薦吃熱的風味較佳。另外，炒蛋的滑嫩口感也很受歡迎，如此的好口碑，雖然需要排隊，但前進速度很快，為了消化人潮，服務員會希望你坐下來就想好要吃什麼速度會更快喔！

▲（圖／美食客提拉米o蘇提供美圖）

TOP 2：香港蘭芳園

中環

絲襪奶茶創始者就是他，經過茶袋反覆濾沖八次的紅茶，加上淡奶和糖，就成為顏色像絲襪的絲襪奶茶，茶香很夠喝起來也順口，遠近馳名的程度，吸引許多藝人前來朝聖，除此之外，奶油豬仔包、豬扒包、心多多撈丁和西多士也是必點的。

▲（圖／美食客佳琪（Peggy）提供美圖）

TOP 3：一樂燒鵝 YAT LOK RESTAURANT

中環

從2015年~2018年連續獲得米其林一星的燒鵝！皮脆肉嫩不油膩說的就是這家，且鵝腿的肉質比其他部位更好吃，更能嘗到美味肉汁，很推薦可以點喔，不過想要摘星價格就沒有想像中便宜囉。

▲（圖／美食客yiwen提供美圖）

TOP 4：金華冰室

旺角

香港第一名的菠蘿油，雖然菠蘿油不是走溫熱路線，但酥脆咬勁仍然不減，搭配入口即化的厚切奶油，鹹甜順滑的口感讓人忍不住一口口咬下去，另外蛋撻跟豬扒包也蠻多人點的，順便來一杯凍奶茶就超完美的！

▲（圖／美食客林可達提供美圖）

TOP 5：義順牛奶公司

佐敦

香港必吃燉奶名店之二就是他，坐擁三家分店，因此人潮較少較不需要排隊，即便如此店內還是座無虛席，菜單上必點的兩樣人氣餐點，是雙皮燉奶以及巧手薑汁燉鮮奶，所謂雙皮就是老闆用繁複過程製成的雙層奶皮，口感更佳喔！

▲（圖／美食客Anita提供美圖）

TOP 6：許留山

多間連鎖分店

來到香港必喝芒果爽，雖然台灣也有分店，但是來到發源地還是要喝一下在地原味，芒果的濃郁香氣相當吸引人，粒粒芒果雪蛤爽，甚至加入擁有豐富膠質的雪蛤，不僅消暑還能養顏美容，另外蘆薈爽也很清新。

▲（圖／美食客吳季芸提供美圖）

TOP 7：沾仔記

中環

他的雲吞有乒乓球那麼大，來一碗至尊三寶麵，把招牌雲吞、鯪魚球和鮮牛肉一次吃齊，超大顆的雲吞內餡有兩到三隻蝦子，鯪魚球也是鮮美彈牙，搭配滑牛肉口味完全不令人失望，加上豬骨和羅漢果熬成的湯頭和雞蛋麵，整碗超有飽足感，同時也是米其林推薦小吃喔。

▲（圖／美食客貪食舌提供美圖）

TOP 8：翠華餐廳

尖沙咀（本店）／多間連鎖分店

說到香港美食應該很多人都會想到這家，身為連鎖餐飲集團在餐廳內部的布置相對舒適，餐點水準較為一致，服務生的態度也不如印象中的差，雖然是海南雞飯專賣店，但是奶油豬仔包也很受好評，一定要留點肚子給這家餐廳！

▲（圖／美食客Donna到處吃提供美圖）

TOP 9：泰昌餅家

中環

吃蛋塔、喝奶茶是香港人出名的點心組合，先不要覺得這個蛋塔看起來很普通，口感絕對跟你想像的不一樣，外皮跟內餡兩者完美融合咬下去不會骨肉分離，濃濃的牛油香非常誘人！

▲（圖／美食客Lin提供美圖）

TOP 10：富記粥品

旺角

道地的生滾粥熬煮過程比較費時，師傅將米粒滾到看不見，再加入滿滿的配料，在早上來一碗非常幸福哦！雖然價格平均港幣37元至48元（約台幣144元至187元）不像台灣市價便宜，但料多味美，且11點之後會供應秘製燒鵝，也很值得一試喔！

▲（感謝美食客佳琪（Peggy）提供美圖）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

就愛這一味！愛吃港式絕不能錯過，精選北中10家港式餐廳推薦給你！