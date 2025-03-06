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春季是養肝最佳時機　中醫：飲食遵守「多酸少甘」收斂肝氣

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▲▼中醫教你春季養肝5個原則。（圖／Unsplash）

▲酸味食物有助養肝，愛生氣的人應適量減少。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

以中醫理論來說，春季屬木，與肝相應，此時養肝最為關鍵。肝主疏泄，負責調節氣機、情緒與消化，養肝得當有助於氣血流暢、精神旺盛。以下是春季養肝的重點，跟著做養出健康體魄。

#多酸少甘，補充養肝食物

飲食方面建議多吃綠色食物，有助於清肝解毒，如菠菜、韭菜、青椒、芹菜、綠豆等。適量補充酸味食物，因為酸味入肝，能收斂肝氣，如檸檬、山楂、烏梅、柑橘等，但肝氣鬱結者應適量減少，最後要少吃甜食，因過多甜食會生濕困脾，影響肝氣運行。

▲▼中醫教你春季養肝5個原則。（圖／Unsplash）

#保持心情舒暢，避免肝氣鬱結

保持心情舒暢，避免生氣、焦慮、壓抑，肝氣鬱結容易導致失眠、胃脹氣、偏頭痛等問題，另外也提醒睡眠要充足，因肝在夜間 11 點至 3 點進行排毒修復，建議晚上 11 點前入睡。

#舒展筋脈，促進肝氣流通

春天適合舒緩的運動，如慢跑、瑜伽、伸展操、八段錦等，幫助舒筋活血，應避免過度激烈運動，否則反而會消耗肝血。

▲▼中醫教你春季養肝5個原則。（圖／Unsplash）

#避免過度勞累與熬夜

肝血足則眼明，肝血虛則眼乾澀、視力下降，長時間用眼或熬夜會傷肝，應適當休息，久坐不動會影響氣血循環，建議每隔 1 小時起身活動一下。

#按摩養肝穴位

太衝穴（位於足背，大拇趾與第二趾中間凹陷處）：有助於疏肝解鬱、降火氣；肝俞穴（背部第九胸椎下方）可幫助養肝、改善疲勞；三陰交（小腿內側，內踝上約三指寬處）：有助於調節肝脾腎功能。

關鍵字：

健康, 春季, 養生, 肝氣, 中醫

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