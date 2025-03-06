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底妝只要畫4筆！整個臉輕鬆小一半、瞬間年輕10歲

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／小红書、品牌提供

英國專業彩妝師Wayne Goss經常在YouTube上分享各種彩妝技巧，實用又簡單的教學，吸引將近400萬人訂閱，日前他就分享一個臉部上妝拉提術，只要用一支遮瑕膏，就可以輕鬆讓妝感看起來更為年輕又凍齡。

【臉部拉提上妝技巧】

▲Wayne Goss,彩妝師,彩妝,媚比琳,伊麗莎白雅頓,RMK,遮瑕膏,遮瑕。（圖／白精精呦小紅書、品牌提供）

1.先從眼尾的位置往上畫一條線到太陽穴

2.接著從眼尾往下畫一條垂直線到顴骨上方

3.從顴骨上方線條的終點，往上連接到第一條太陽穴的位置，等於在眼尾畫一個三角形

4.從嘴角位置平行第一條線，往後畫到耳朵連接臉部的上緣位置

5.拿一支暈染刷，將遮瑕膏自然的暈染開，腮紅則是使用在眼周三角形下方的位置，這樣就立刻有塑顏效果

▲Wayne Goss,彩妝師,彩妝,媚比琳,伊麗莎白雅頓,RMK,遮瑕膏,遮瑕。（圖／白精精呦小紅書、品牌提供）

【推薦單品】

＃RMK 絲柔校正遮瑕筆，售價1450元

遮瑕。圖／白精精呦小紅書、品牌提供

液態設計的遮瑕筆，雖然是高遮瑕的粉底卻非常貼膚又很好推開，可以輕鬆遮蓋眼下的細紋與暗沉，自帶筆刷的設計一筆就可以快速修飾完成，6種顏色不管是遮黑眼圈或是臉部痘疤泛紅等問題，都能夠快速解決，選擇淺色號還可以當作提亮，讓肌膚自然立體。

＃植村秀 無極限精萃遮瑕液，售價1600元

遮瑕。圖／白精精呦小紅書、品牌提供

植村秀無極限奢養系列再添加全新生力軍，擁有80%養肌精華成分的遮瑕液，可以輕鬆打造出超服貼的妝感，讓遮瑕也可以達到自然膚感般的隱形，小小一瓶甚至使用日式毛筆刷頭設計，打開就能夠馬上使用，不需要自己準備工具，超級貼心，而且因為潤澤度很夠，粉體也不容易出現卡紋問題。

關鍵字：

Wayne Goss, RMK, 提拉, 彩妝, RMK, 植村秀

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